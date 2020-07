Esterco, chip de Gates e mutantes: as mentiras sobre a vacina da covid-19

O tema mais discutido nas redes sociais, grupos de WhatsApp e noticiários nos últimos quatro meses é sobre o coronavírus e uma potencial vacina contra o vírus. Até agora, seis vacinas contra a covid-19 estão na última fase de testes clínicos. No entanto, teorias da conspiração já sugerem os “efeitos colaterais” para quem se imunizar contra o vírus.

Abaixo, listamos as quatro principais mentiras que circulam nas redes:

Mutação genética

Um vídeo compartilhado nas redes sociais afirma que vacinas contra a covid-19 podem criar seres geneticamente modificados. Gravado por uma osteopata americana, ela diz que as vacinas “são projetadas para nos transformar em organismos geneticamente modificados. Cria uma nova espécie, e talvez destrua a nossa. A tecnologia do DNA e RNA recombinante vai causar nas pessoas alterações genéticas permanentes e desconhecidas”, disse. Porém, não existe comprovação científica que o DNA seja modificado por quem recebe doses de distintas vacinas. Em tese, na técnica do DNA ou RNA recombinante, o que se altera não é o código genético humano, mas sim, o do micro-organismo. O boato também foi checado por agências internacionais como a Reuters.



Vacina de esterco

Um meme na Índia ultrapassou as telas escuras dos computadores e celulares e começou a ser discutida também fora da internet. Uma montagem divulgada nas redes sociais dizia que uma empresa estaria criando uma vacina de “esterco de vaca” e medicações variadas de leite, urina e estercos.

Medo do comunismo

No Brasil, um movimento originado principalmente nas redes sociais, afirma que não tomará doses de uma vacina chinesa por acreditaram que a China criou o vírus e o espalhou para o restante do mundo. Em São Paulo, a vacina chinesa da Sinovac está sendo testada — e muitos brasileiros são contrários à ela.

Bill Gates quer que você vire novo Windows?

Não é história do site Sensacionalista, não. Nos Estados Unidos, 44% dos eleitores republicanos acreditam que uma vacina contra o novo coronavírus servirá para que Bill Gates, o segundo homem mais rico no mundo, com uma fortuna estimada em 117 bilhões de dólares segundo a Bloomberg, faça a implantação de um chip nas pessoas. O chip, segundo os conspiradores, seria capaz de monitorar todos os passos dos indíviduos. A teoria da conspiração surgiu logo no início da pandemia, quando Gates foi acusado de também de ter criado o vírus. A pesquisa foi feita pelo Yahoo e a empresa britânica de pesquisas de mercado YouGov.