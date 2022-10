Lollapalooza Brasil 2023 anuncia atrações divididas por dias; confira

Drake, Billie Eilish, blink-182, Tame Impala, Rosalía e Lil Nas X são alguns dos headliners da edição de 2023 do Lollapalooza. Agora, o evento apresenta também a divisão de artistas por dia.

O evento, que terá 75 shows entre atrações internacionais e nacionais, também inicia a venda de ingressos separados por dia. São eles: o Lolla Day, ingresso que dá acesso a um dia de evento; o Lolla Lounge by Vivo (Day), ingresso para um dia do evento que dá acesso à área VIP do LollaBR, em uma experiência premium, com open bar e food, after party, translado de ida e volta, entre outros benefícios; e o Lolla Comfort by next (Day), ingresso para um dia do evento que dá acesso à uma área que estreou em 2022 e foi um grande sucesso, garantindo um espaço em que o conforto vem em primeiro lugar, com área de descanso, lockers e food trucks exclusivos, banheiros de água corrente, entre outras facilidades.

Já o Lolla Pass (ingresso que dá acesso aos três dias de evento), que já estava com a venda aberta, também segue como opção disponível.

O primeiro dia do evento, dois dos nomes mais populares da música pop contemporânea sobem ao palco e fazem a sua estreia em solo brasileiro: a cantora Billie Eilish e o rapper sensação Lil Nas X.

Na mesma data, o jovem americano Conan Gray, apelidado de “príncipe das canções tristes”, projetado pelo single “Heather” e dono do elogiado disco Superache (2022), também sobe ao palco.

Aqueles que curtem um punk e hardcore melódico poderão ver a apresentação do Rise Against, escalado para a mesma data.

Quando o assunto é música brasileira, uma grande diversidade se espalha pelo Autódromo de Interlagos, como os hits de Pedro Sampaio, o pop leve de ANAVITÓRIA, o rap de Black Alien, o reggae do Planta & Raiz e o pop amorzinho e inventivo do duo BABY.

No dia 25 de março, sábado, o blink-182 faz o seu debut no Brasil após uma espera de 30 anos. A vinda da banda ao país será da forma mais especial possível, com a turnê de reunião dos seus membros originais: Mark Hoppus, Tom DeLonge e Travis Barker. Eles, inclusive, prometeram um novo disco e já lançaram um single recentemente, “Edging”.

A banda australiana Tame Impala que, em 2022, celebra os 10 anos do álbum Lonerism, também está garantida no dia 25. Outro nome que chama atenção no line-up do dia é Jane’s Addiction, além de The 1975 e o músico e produtor britânico Jamie XX (da banda The XX), que voltou a soltar alguns singles neste ano. A música nacional chega pesada também, com o pop, pagode e funk de LUDMILLA, o trap de Filipe Ret, o rock de Pitty, o som gostoso do grupo Gilsons e a forte presença de Tássia Reis e do Medulla.

No último dia de Lollapalooza Brasil 2023, Drake faz a sua estreia em São Paulo. O rapper canadense lançou, recentemente, o álbum Honestly, Nevermind e trará muitos dos seus hits para um acontecimento em formato de show.

Rosalía se junta à programação do dia 26, que lista também o DJ holandês Armin van Buuren, apontado cinco vezes como o Top 1 do mundo pela DJ Mag britânica, a cantora sueca Tove Lo; e o dream pop do Cigarettes After Sex. Na trilha sonora brasileira, somam o trap de L7NNON, os clássicos de Os Paralamas do Sucesso e toda a potência da banda Tuyo e da cantora Larissa Luz.

Confira a programação do Lollapalooza Brasil 2023 dividida por dias:

24 de março, sexta-feira

Billie Eilish, Lil Nas X, Kali Uchis, Claptone, Gorgon City, Conan Gray, Rise Against, Dominic Fike, Polo & Pan, John Summit, Pedro Sampaio, ANAVITÓRIA, Modest Mouse, Black Alien, Nora En Pure, Suki Waterhouse, Hot Milk, Devochka, Planta & Raiz, Madds, Öwnboss, Gab Ferreira, BABY, Aline Rocha, Aliados, Brisa Flow, Curol

25 de março, sábado

blink-182, Tame Impala, Jane’s Addiction, The 1975, Jamie XX, Fred Again, Melanie Martinez, Wallows, Sofi Tukker, Yungblud, LUDMILLA, Purple Disco Machine, Filipe Ret, Pitty, Mochakk, Liu, Gilsons, Tássia Reis, Carol Biazin, Eli Iwasa, Medulla, D-Nox, Mulamba, Ana Frango Elétrico, Binaryh, Melanie Ribbe, Valentina Luz

26 de março, domingo

Drake, Rosalía, Armin van Buuren, Alison Wonderland, Tove Lo, Aurora, L7NNON, Omar Apollo, Cigarettes After Sex, Rashid, Os Paralamas do Sucesso, 100 Gecs, Dubdogz x KVSH, Tuyo, O Grilo, Black Pantera, Rooftime, Santti, Larissa Luz, Carola, Deekpaz, Camilla Brunetta, Number Teddie, Carol Seubert

Como comprar ingresso para o Lollapalooza 2023?

Atualmente, estão disponíveis duas modalidades de ingressos: o Lolla Pass, ingresso que dá acesso aos três dias de evento; e o Lolla Comfort by next (Pass), ingresso que dá acesso aos três dias de evento e a uma área com área de descanso, lockers e food trucks exclusivos, banheiros de água corrente, entre outras facilidades. Os ingressos Lolla Lounge by Vivo (Pass) já estão esgotados.

A compra pode ser feita no site (com taxa) e na bilheteria oficial (sem taxa).

Qual valor do ingresso do Lollapalooza 2023?

Lolla Pass: a partir de R$ 1.360,00 (Lote 3)

Lolla Comfort Pass: a partir de R$ 2.270,00 (Lote 2)

* Em cima desses valores, é aplicado os 15% de desconto para os clientes de cartões de débito e crédito do Bradesco, Bradescard, next e Digio, além da possibilidade de parcelamento em até 5x sem juros.

* Na abertura de vendas gerais (pass), as compras podem ser parceladas em até 3x sem juros.

Quando acontece o Lollapalooza

O Lollapalooza 2023 ocorre nos dias 24, 25 e 26 de março do ano que vem, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Conheça a newsletter da Casual EXAME, uma seleção de conteúdos para você aproveitar seu tempo livre com qualidade.