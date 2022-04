Latam tem descontos para viagens e passagens por até 94 reais

A Latam está com promoção de passagens aéreas nacionais, internacionais e pacotes de viagens – as condições são parte da campanha Mega Promo que a empresa realiza em determinados períodos do ano. Com trechos que partem dos 94 reais (como é o caso da rota Brasília-Goiânia) já com as taxas, a companhia também anunciou descontos para passagens da classe Premium Business.

Nas rotas internacionais, é possível comprar viagens de São Paulo para Assunção, no Paraguai, por a partir de 1.660 reais (com ida e volta, além de taxas incluídas). Para os destinos fora do país, a oferta é válida para viagens realizadas entre os meses de maio e dezembro deste ano, enquanto as viagens domésticas de tarifas especiais devem ser realizadas entre os meses de maio e agosto.

Veja as opções de passagens com desconto

Voos nacionais

Brasília para Goiânia – 94 reais (trecho com taxas incluídas);

Belo Horizonte para São Paulo – 133 reais;

Congonhas para Curitiba – 169 reais;

Congonhas para Jaguaruna – 189 reais;

Congonhas para Santos Dumont – 219 reais.

Voos internacionais

São Paulo para Assunção – 1.660 reais (ida e volta com taxas inclusas)

Rio de Janeiro para Lima – 1.755 reais;

São Paulo para Montevidéu – 1.759 reais;

São Paulo para Medellín – 2.243 reais;

São Paulo para Roma – 3.672 reais.

No caso das opções com classe executiva, os valores partem de 8.174 reais para as viagens à Cidade do México. Entre as vantagens dessa categoria, há poltronas reclináveis em até 180° – com a posição de cama –, acesso direto ao corredor, cardápio “premium” e kit de amenidades. Também há acesso exclusivo à Sala VIP Latam, bem como atendimento, check-in e desembarque prioritário.

Passagens executivas com desconto

São Paulo para Cidade do México – 8.174 reais;

São Paulo para Orlando – 10.053 reais;

São Paulo para Miami – 10.403 reais;

São Paulo para Nova York – 10.623 reais.

Também foram anunciados descontos de até 35% nos pacotes da Latam Travel, que incluem viagens completas com passagens, hospedagem e ingressos de atrações, por exemplo. É possível ir ao Rio de Janeiro, saindo de São Paulo, com hotel por três noite e café da manhã, por 550 reais (e opções para parcelar em até dez vezes). Já quatro noites em Santiago, no Chile, saem por 1.999 reais.

