Largo do Boticário vira mistura de hotel e hostel da rede Accor; conheça

O Largo do Boticário é um dos cenários mais instagramáveis do Rio de Janeiro e patrimônio histórico protegido pelo INEPAC (Instituto Estadual do Patrimônio Cultural). Mas o espaço se tornou endereço para o primeiro empreendimento Jo&Joe – marca que reúne os conceitos de hotel e hostel do grupo Accor – no Brasil. Todo o processo de reforma levou quatro anos e custou 70 milhões de reais.

Não é surpresa que as principais características das seis casas que compõem o conjunto tenham sido preservadas pelo escritório MM18, dos arquitetos Mila Strauss e Marcos Paulo Caldeira, responsável pelo projeto. É por isso que a floresta nativa foi preservada, assim como as escadas-caracol, os pisos, os azulejos e outros elementos que foram restaurados, em vez de simplesmente substituídos.

Com área de 4.157 m², o empreendimento tem 80 quartos e também apartamentos de oito pessoas, além de opções privativas e coberturas. No total, há 320 camas disponíveis no Jo&Joe. E se destaca a proposta de diferenciar todas as acomodações, que recebem assinatura de diferentes artistas (como Braga, Bruno9li, Jotac, Kakau, Marcelo Ment, Mariana Papi e Milton Jofily) durante o projeto.

“Esse hotel é o primeiro da Accor a lançar o conceito Open House, que visa atender todos os tipos de públicos. Além disso, o Jo&Joe Rio de Janeiro mantém identidade do Largo do Boticário, mas sempre alinhado à nossa filosofia, que visa entregar a hóspedes e a moradores experiências personalizadas”, afirma Olivier Hick, COO das marcas midscale e econômicas da Accor para mercado brasileiro.

E a estrutura oferece desde um restaurante e um pub, ambos abertos ao público, quando áreas para hóspedes com sucos e produtos naturais, sanduíches e pizzas, além de três piscinas, uma quadras de basquete e espaço de coworking. Durante a inauguração, a programação tinha desde aulas de ioga a atividades como beer pong, karaokê, shows de saxofone, workshop de caipirinha e até altinha.

“Nosso objetivo será sempre proporcionar eventos para encontros no Jo&Joe Rio de Janeiro, seja um show ou com uma aula de esportes, por exemplo. Seguimos o DNA da marca nos certificando de que toda equipe seja constituída de defensores apaixonados por relações humanas e comprometidos em inserir a comunidade local na programação, criando momentos inesquecíveis para todo mundo”, diz Bianca Chaves, gerente geral do hotel, que foi inaugurado oficialmente ao público nesta semana.

