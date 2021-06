Lamborghini Sián comprado por brasileiro causa tumulto nas ruas de Londres

O primeiro modelo híbrido Sián a ser entregue pela Lamborghini causou tumulto nas ruas de Londres. O proprietário que foi pessoalmente retirar o carro na concessionária da marca é o empresário brasileiro Henrique Grossi, que desembolsou 3 milhões de libras (cerca de 22,5 milhões de reais) para ter o carro na garagem.

Uma multidão de curiosos parou para ver o modelo inédito saindo da concessionária. O momento foi registrado em um vídeo que já soma mais de 500 mil visualizações no YouTube, filmado pelo canal de TheTFJJ.

Ao todo, a Lamborghini produzirá apenas 63 modelos Sián em todo o mundo. Todos eles, é claro, já têm dono.

O modelo escolhido pelo empresário brasileiro leva a cor cinza Nimbus na carroceria e tem detalhes em vermelho Mars na traseira, além de um teto com fibra de carbono exposta. A Lamborghini também possui uma coleção de conversíveis semelhante ao Sián, mas ela é ainda mais exclusiva: são 19 unidades no planeta.

O Sián comprado por Grossi foi apresentado pela Lamborghini em 2019, mas ficou pronto só agora, em uma fábrica da marca na Itália. Dos 63 compradores, 3 estão em Londres, incluindo o brasileiro.

Entre as novidades do modelo, o Sián conta com uma motorização híbrida, algo inédito nos carros da Lamborghini. O automóvel pode chegar a 100km/h em 2,8 segundos devido a uma combinação de motores: o V12 6,5 de 785 cv e o motor adicional elétrico de 34cv (48 volts)

O Sián de Grossi será somado a uma coleção de fazer inveja. O empresário já possui um McLaren Senna, um Ferrari Portofino e um Lamborghini Aventador S. Grossi é marido da bilionária Camila de Godoy Bueno, herdeira do Grupo Amil.