Itaipava e Chilli Beans criam óculos com abridor de cerveja

Após o lançamento de um óculos inteligente com assistente pessoal, chega ao mercado outra novidade: óculos com abridor de garrafa nas hastes. A coleção criada pela Itaipava em parceria com a Chilli Beans começa a ser vendida em fevereiro em todo o país.

Para contar essa história alinhada com o reposicionamento, a marca traz um ensaio assinado pelo fotógrafo e diretor Rodrigo Maltchique, reconhecido por sua multidisciplinaridade e trabalhos icônicos.

"Essa parceria reúne duas marcas brasileiras que retratam perfeitamente a estação do ano, que é a cara da Itaipava: o verão. Essa collab surge em um momento muito especial para a marca, que vem ampliando sua comunicação com o público, trazendo agora uma nova experiência de consumo para o brasileiro. Os óculos estão lindos, são um acessório indispensável no verão, assim como os abridores de garrafa. Unimos o melhor dos dois mundos”, comenta Danielle Bibas, vice-presidente de Marketing do Grupo Petrópolis.

Segundo Caito Maia, fundador da Chilli Beans, o verão é o momento ideal para unir duas marcas que representam brasilidade, jovialidade e inovação. “Quisemos colocar um pouquinho de pimenta na cerveja que é a cara do verão! Dessa forma, lançamos um produto diferenciado que combina estilo, proteção e versatilidade, para facilitar a vida dos mestres cervejeiros, ou simplesmente de quem vai pular o Carnaval nas ruas de todo o país”, diz.

Entre os dias 24 e 26 de fevereiro o cliente que comprar uma versão do lançamento na flagship da Chilli Beans em São Paulo, na Rua Oscar Freire, 1072, Jardim Paulista, ganhará uma Itaipava.

