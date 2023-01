Óculos tecnológico permite ouvir músicas e atender chamadas

Mais do que um item de moda, para comemorar os 20 anos da Evoke, a marca de óculos de sol decidiu lançar o Evoke Groove, uma peça com tecnologia de áudio.

A novidade permite que os usuários possam ouvir suas músicas preferidas, atender chamadas e ter um assistente pessoal de voz.

"O desenvolvimento levou cerca de um ano, a partir da idealização do projeto, iniciamos as buscas pelas tecnologias disponíveis e como seriam adaptadas às hastes do óculos. Foram necessários protótipos para testar a ergonomia em termos de conforto e peso além dos atributos tecnológicos de som e fala. Para finalizar, foi feita uma seleção dos shapes dos Best Sellers da Evoke para compor as frentes dos óculos da coleção", explica Fábio Monzillo, diretor de marketing do grupo GO Eyewear.

A peça possui saídas de som com microfone de alta definição embutidas na haste que direcionam o áudio para o ouvido sem a necessidade do uso de fones, a conexão e sincronização de som e vídeo com os dispositivos é feita via bluetooth 5.0.

Todos os modelos são de Sol e possuem lentes polarizadas com proteção de raios UVA, UVB e UVC. Apesar de serem modelos solares, os óculos comportam lentes graduadas e podem ser utilizados como óculos de grau.

O preço sugerido da peça é de R$ 1.649.

Conheça a newsletter da EXAME Casual, uma seleção de conteúdos para você aproveitar seu tempo livre com qualidade.