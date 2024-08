Iguatemi São Paulo terá festival gastronômico neste final de semana

O Iguatemi São Paulo celebra a 10ª edição do Foodspot neste final de semana. O festival ao ar livre acontece no boulevard das 12h às 21h.

Desde 2015 oferecendo uma experiência gastronômica exclusiva, com restaurantes renomados na gastronomia paulistana apresentando pratos, doces e sobremesas, a edição deste ano traz, como de costume, novos participantes que estão nos principais prêmios gastronômicos da cidade.

Os restaurantes destaques da décima edição são: Casa Rios, Preto, Make Homus. Not War, Ama.zo, Jiquitaia, Holy Burger, Petí, Feriae, Tasca da Esquina, LosDos Cantina, Carrito Organic, Animus, Chocolat du Jour, Davvero Gelato, Navarro Cheesecake, Mil Confeitaria e MZP Marzipan.

O cardápio do evento terá arroz de polvo (R$ 40) do Preto, a coxinha de galinha caipira (R$ 25), da Casa Rios, burrito chilli e cheese (R$ 40), do Carrito Organic, empanada de abóbora, queijo quina e chimichurri (R$ 38), duas unidades, do Feriae, nhoque frito (R$ 35) do Animus, vuelve la vida (R$ 40) do LosDos Cantina, caldinho de siri (R$ 30) e o caju amigo (R$ 35) do Jiquitaia, além do cardápio completo com valores até R$ 40.

Para completar a lista, doces e sobremesas conhecidas na capital confirmaram presença, como Chocolat du Jour, Navarro Cheesecake, MZP Marzipan e os mil folhas (R$ 20), da Mil Confeitaria, com opções de baunilha, pistache e baunilha com frutas vermelhas.

“O Foodspot é um conjunto diversificado de experiências gastronômicas, apresentando mais de 20 estações com cardápios criados para o evento com pratos exclusivos. Além disso, teremos atrações musicais ao vivo e uma oficina infantil, garantindo entretenimento para os visitantes durante os dois dias do evento”, diz Renata Zitune, Diretora de Marketing e Patrocínios da Iguatemi S.A.

Para acompanhar as comidinhas, palco com atrações de jazz e blues serão responsáveis pela música ao vivo. O evento também contará com diversos artistas circenses para animar o público, como pernas de pau, equilibrista no monociclo, mímico, mágico close up, skyrunner, malabaristas e esculturistas de balões.

O evento apresenta também oficinas infantis com a Brigaderia durante os dois dias de evento das 12h às 18h, com duração de 20 minutos cada e máximo de 8 crianças por turno e um palco com atrações kids e uma programação especial, recebendo durante os dois dias apresentações de teatro e viola mágica e com destaque para sábado, que apresenta Beatles para Crianças.

A venda do ingresso antecipado na Sympla acontece até 16 de agosto e custa R$ 35 a inteira e R$17,50 a meia, e nos dias de evento, 17 e 18 de agosto, a venda acontece somente na bilheteria física e custará R$ 40 a inteira e R$ 20 a meia. Os clientes Iguatemi One e com Cartão XP Visa Infinite tem 15% de desconto na compra e crianças até 12 anos entram gratuitamente.

Serviço:

FOODSPOT ao ar livre, com cardápio especial, música ao vivo e atividades para as crianças.

Data: 17 e 18 de agosto (sábado e domingo)

Horário: Das 12h às 21h

Local: Boulevard do Iguatemi São Paulo

Endereço: Av. Brigadeiro Faria Lima, 2232 – Jardim Paulistano

Preços: Ingresso na pré-venda até 16/08 no Sympla: R$ 35 inteira e R$ 17,50 meia. Os ingressos nos dois dias do evento serão vendidos somente na bilheteria física e saem por R$40 inteira e R$20 meia (quantidade limitada). Crianças até 12 anos têm entrada gratuita. 15% de desconto para compras efetuadas com o Cartão XP Visa Infinite pelo site ou na porta e para Clientes One.