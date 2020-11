Bvlgari inaugura loja com joias e acessórios exclusivos na Faria Lima

A Bvlgari, marca de luxo italiana do grupo LVMH, está levando opulência e exclusividade à Avenida Faria Lima. Às vésperas das festas de final de ano e do verão, a joalheria está abrindo em plena pandemia uma loja temporária com joias e acessórios inéditos no shopping Iguatemi, em São Paulo.

Bvlgari: a loja ficará aberta no shopping até fevereiro. Bvlgari: a loja ficará aberta no shopping até fevereiro.

O empreendimento com peças de alta joalheria demonstra como o setor de luxo vem sendo resiliente e como as classes A e B continuam consumindo bens de alto valor agregado mesmo na crise. A loja da Bvlgari abriu as portas na última sexta-feira, 27, e ficará aberta até o fevereiro de 2021.

Bvlgari: uma das peças exclusivas é o conjunto de joias Serpenti Viper, que lembra uma serpente Bvlgari: uma das peças exclusivas é o conjunto de joias Serpenti Viper, que lembra uma serpente

A loja contará com uma seleção exclusiva de produtos disponíveis somente no local, incluindo um deslumbrante conjunto de joias Serpenti Viper, bem como uma edição limitada da bolsa branca da mais recente coleção-capsula Serpenti Through the Eyes Of assinada pelo estilista coreano Yoon Ambush.

Bvlgari: relógios exclusivos também estarão disponíveis na loja. Bvlgari: relógios exclusivos também estarão disponíveis na loja.

Nos itens de relojoalheria, estarão disponíveis os relógios Octo Finissimo, Serpenti e Bvlgari Aluminium.