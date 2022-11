Honda HR-V: conheça detalhes do carro eleito mais confiável do Brasil

O Honda HR-V foi eleito o carro mais confiável até 300 mil reais entre os lançamentos dos últimos 12 meses em Os Melhores Carros 2022 – que reuniu no júri especialistas, influenciadores e jornalistas de estilo de vida. Detalhes de motorização, torque e velocidade máxima não tiveram protagonismo para escolha: o que conta aqui é a percepção do público. E que tal conhecer mais o modelo?

Daria até para dizer que a fama do SUV ajudou nessa missão, já que a nova geração chegou às lojas apenas oito semanas antes das votações para CASUAL Exame e, mesmo assim, conquistou jurados. Só que o resultado também é mérito da boa impressão deixada pelo antecessor, que se despediu do mercado brasileiro com histórico de fidelização dos clientes e baixo índice de desvalorização.

Existem quatro configurações no mercado brasileiro: EX; EXL; Advance; e Touring – que seriam quase iguais não fosse por lanternas traseiras, grade e rodas que se diferenciam nas opções mais caras. Se as versões de entrada apostam pelo motor 1.5 flex (que pode ser abastecido com gasolina e etanol) de 126 cv de potência, nas topo de linha há o 1.5 turbo de 177 cv, sempre com câmbio automático.

Confira as versões e preços do Honda HR-V

HR-V EX – 143.900 reais;

HR-V EXL – 151.400 reais;

HR-V Advance – 176.800 reais;

HR-V Touring – 184.500 reais.

Principais equipamentos de série do Honda HR-V

EX – Ar-condicionado automático com dupla saída na traseira; faróis Full LED; chave presencial com partida por botão; rodas de alumínio aro 17”; central multimídia tela sensível ao toque de 8”; Apple CarPlay e Android Auto sem-fio; painel digital de 4,2 polegadas; bancos rebatíveis e moduláveis; seis airbags; piloto automático adaptativo; frenagem automática de emergência; assistente ativo de permanência em faixa; controle de descida em rampa; assistente para redução de ponto cego; câmera de ré; freio de estacionamento eletrônico; e monitoramento de pressão dos pneus.

EXL – Todos os equipamentos da versão EX, mais bancos revestidos em couro; abertura das portas com chave presencial; espelho retrovisor eletrocrômico; faróis de neblina de LED; volante revestido em couro com borboletas para trocas de marchas; apoio de braço central no banco traseiro; rodas de alumínio aro 17”; tweeters dianteiros; e sensores de estacionamento traseiros.

Advance – Todos os equipamentos da versão EXL, mais conectividade das funções do veículo por aplicativo no smartphone; carregador de celular por indução; painel digital de 7 polegadas; ar-condicionado automático com duas zonas de temperatura; modos de condução (ECON, Normal, Sport); para-choques esportivos; ponteira dupla de escapamento; retrovisor direito com ajuste automático para balizas; sensores de estacionamento dianteiros; e sensor de chuva.

Touring – Todos os equipamentos da versão Advance, mais banco do motorista com acionamento elétrico; partida do motor à distância; abertura automática do porta-malas por sensor de movimento; molduras externas black piano; lanternas escurecidas; e tweeters traseiros.

Júri: Alex Ruffo (Jovem Pan), André Aloi (Bazaar), Antônio Meira Jr. (Correio/Salvador), Cássio Cortes (Auto+), Chico Barbosa, Clayton Sousa (Última Marcha/SBT Brasília), Fábio Trindade (Motor1), Gabriel Aguiar (EXAME), Gisele Vitória (Robb Report), Giulianna Iodice (Versatille), Helena Galante (Claudia), Ivan Padilla (EXAME), João Anacleto, Jorge Moraes (CBN/Recife), Karina Simões, Marcus Vinícius Gasques (Autoesporte), Milene Rios, Paula Braga (Automotive Business), Paulo Campo Grande (Quatro Rodas), Rafaela Borges, Rodrigo Ferreira (Webmotors), Silvana Holzmeister (L’Officiel), Susana Barbosa (Elle), Tião Oliveira (Estadão)

