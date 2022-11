Mattel lança marketplace de NFTs com coleção de carros da Hot Wheels

Considerada a maior fabricante de brinquedos do mundo, a Mattel resolveu transformar suas marcas de maior sucesso em tokens não-fungíveis (NFTs, na sigla em inglês) por meio do Mattel Creations Digital Collectibles, um marketplace próprio para os fãs dos produtos.

No próximo dia 15 de dezembro, a Mattel Digital Collectibles lançará sua primeira oferta, a Série 4 do Hot Wheels NFT Garage, que disponibilizará aos colecionadores obras de arte digitais de 60 carros de marcas como McLaren, Chevrolet, Honda, Aston Martin, Oldsmobile, Pagani e Cadillac, além de originais da Hot Wheels.

Os tokens serão vendidos em pacotes de US$ 25 cada, limitados a oito pacotes por transação, de acordo com a fabricante de brinquedos.

A Mattel acrescentou que cada pacote inclui sete NFTs Hot Wheels: quatro básicos, dois épicos e um carro raro garantido. Mas ainda há a possibilidade de colecionadores sortudos serem contemplados com um NFT Premium ou Treasure Hunt (Pagani Huayra, '82 Cadillac Seville, '69 COPO Corvette, Chevy Silverado Off Road, ou McLaren F1 GTR) que poderão ser trocados por uma réplica física fundida.

Segundo a Mattel, “esses carros fundidos de qualidade premium estão entre alguns dos veículos Hot Wheels mais raros disponíveis. Enquanto durarem os estoques, não há limite para o número de transações que os clientes podem fazer".

“A Mattel é pioneira no futuro do jogo, aprofundando constantemente nossa conexão com fãs de todas as idades, tanto no mundo físico quanto no digital. Ao lançar nosso próprio mercado, podemos traduzir o icônico IP da Mattel em arte digital, envolvendo-nos diretamente com nossos clientes e proporcionando a melhor experiência de usuário da categoria", disse Ron Friedman, vice-presidente do Mattel Future Lab.

Segundo Friedman, "esta é a mais recente evolução de nossos empreendimentos digitais, e estamos ansiosos para compartilhar mais lançamentos em breve inspirados por algumas das marcas Mattel favoritas do mundo”.

A criação de um marketplace próprio acontece depois da empresa de brinquedos já ter lançado coleções de NFTs, incluindo o Hot Wheels NFT Garage, os colecionáveis da boneca Barbie em parceria com a grife Balmain e outras coleções, como das bonecas Monter Hight, Cryptoys x Masters of the Universe e a oferta Barbie x Boss Beauties.

Criado no blockchain Flow em razão da "proposta ecologicamente correta da rede", segundo a empresa, o marketplace oferece suporte a aplicativos descentralizados e não exigirá que os usuários possuam criptomoedas para fazerem suas compras.

Isso porque o Mattel Creations Digital Collectibles Marketplace é integrado a uma plataforma de negociação ponto a ponto (P2P) que também permitirá que os colecionadores negociem seus NFTs entre eles a partir do início de 2023, quando os detentores poderão, na rede WAX, transferir seus tokens para a rede Flow na proporção 1:1.

A Mattel integra um grupo de grandes corporações que mergulharam na Web3 por meio de avatares, games e NFTs recentemente como forma de cativar o público infantil.

