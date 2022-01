'Homem-Aranha: Sem Volta para Casa' é 6ª maior bilheteria da história

Acrescente mais um item à longa lista de feitos de “Homem-Aranha: Sem Volta para Casa” nas bilheterias.

Ao longo do fim de semana, a aventura de super-herói da Sony se tornou o sexto maior filme da história em arrecadação, com 1,69 bilhão de dólares na bilheteria global (sem correção inflacionária). Passou “Jurassic World” (1,67 bilhão de dólares) e “O Rei Leão” (1,66 bilhão de dólares) para chegar àquela posição.

Agora em seu sexto fim de semana desde o lançamento, “Homem-Aranha: Sem Volta para Casa” voltou ao primeiro lugar na América do Norte, arrecadando 14,1 milhões de dólares de sexta-feira a domingo, com mais 27,7 milhões de dólares em outros países. O épico de super-herói, com Tom Holland como o atirador de teias da vizinhança da Marvel, estreou em dezembro e gerou 721 milhões de dólares na bilheteria doméstica e 970,1 milhões de dólares na internacional.

Fora dos Estados Unidos, onde “Sem Volta para Casa” é o quarto maior filme de todos os tempos em bilheteria, a última aventura do Aranha foi bem especialmente no Reino Unido --local de nascimento de Holland--, com 116 milhões de dólares até agora.

Outros territórios em que brilhou incluem o México, com 73,4 milhões de dólares, Coreia do Sul, com 60,6 milhões de dólares, e França, com 59,9 milhões de dólares. É notável que “Sem Volta para Casa” tenha conseguido quebrar recordes e superar expectativas sem ter sido exibido na China, que é o maior mercado de cinema do mundo.