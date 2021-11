Hamilton é punido com 5 posições de largada no GP de São Paulo

Lewis Hamilton sofrerá um penalização de cinco posições no grid de largada do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1, no domingo, em mais um golpe nas esperanças do britânico de ganhar um oitavo campeonato mundial de Fórmula 1 nesta temporada.

O piloto da Mercedes está 19 pontos atrás do holandês Max Verstappen, da Red Bull, com quatro corridas restantes. A Fórmula 1 confirmou nesta sexta-feira que Hamilton usará um novo motor, seu quinto na temporada de 22 corridas.

Os pilotos têm três motores para usar ao longo de toda a temporada, e se precisarem passar desse limite recebem uma penalidade de 10 posições na primeira vez e depois de cinco lugares para os motores subsequentes.

Hamilton cumpriu uma penalidade de 10 lugares no grid de largada na Turquia, em outubro, e começou o treino desta sexta-feira em Interlagos com seu quinto motor.

"Sentimos que podemos marcar mais pontos (desta forma)", explicou Toto Wolff, chefe da equipe Mercedes, que disse que o motor que Hamilton usou no México no fim de semana passado estava se degradando mais rápido do que o esperado e só iria perder mais potência.

"Ainda não entendemos porque isso acontece", acrescentou ele, dizendo que manter o motor antigo significaria que Hamilton não seria competitivo nas duas corridas finais da temporada, na Arábia Saudita e em Abu Dhabi, no próximo mês.

"Acho que esta é a última vez que temos que fazer", disse o austríaco.

A Red Bull é a favorita para vencer em Interlagos, com Verstappen, de 24 anos, perseguindo sua terceira vitória consecutiva e a 10ª da temporada. Ele venceu a última corrida no circuito de São Paulo antes da pandemia, em 2019.