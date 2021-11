Gucci Love Parade: desfile hollywoodiano tem referências à mãe de Michele

Desde maio, quando Alessandro Michele anunciou o fim da participação da Gucci nos calendários tradicionais, a maison ainda não havia realizado nenhum desfile. Isto até a madrugada de ontem, quando a marca italiana apresentou a segunda coleção que celebra seu centenário, “Gucci Love Parade” em Los Angeles.

Sob a direção criativa de Michele, a coleção une a criatividade com a cultura do glamour das celebridades de Los Angeles.

Em nota, Alessandro Michele referiu a inspiração da coleção à mãe, que trabalhou na indústria cinematográfica como assistente em uma produtora de filmes. Michele cresceu com o imaginário de Hollywood quando criança.

"Naquela época, morávamos em uma ocupação nos arredores de Roma. Eu precisava respirar. Essas histórias subversivas me ajudaram a perfurar o cinza. Essa era a minha fuga, minha deserção. Naquela minúscula partícula no mundo, Hollywood parecia uma estrela brilhante e reluzente. Nove letras pingando de desejo”.

“Quando comecei a pensar sobre como gostaria de comemorar esse novo capítulo em meu trabalho cheio de aventuras, pensei em mamãe e seu precioso legado. Pensei na adoração da beleza com que ela me alimentava. Sobre o dom irrevogável do sonho e a aura mitopoética do cinema. É por isso que escolhi a Hollywood Boulevard."

No Hollywood Boulevard, o desfile contou com artistas na passarela. Queridinho da marca, o cantor e ator Jared Leto, que estará no filme Casa Gucci no final do mês, e o ator Macaulay Culkin foram alguns dos convidados para vestirem as peças da nova coleção.

Jodie Turner-Smith, St Vincent e Phoebe Bridgers também desfilaram na Calçada da Fama. Entre os convidados da primeira fila, Salma Hayek (que também estará no longa sobre a marca), Gwyneth Paltrow, Serena Williams, Lizzo e Miley Cyrus.

Looks à moda antiga de Hollywood, como vestido longos com penas, e estilo cowboy como chapéus e botas de couro foram alguns dos destaques. Tiaras de diamantes, joias faciais, meias-calças texturizadas e ombreiras também fizeram presença.