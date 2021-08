Entenda como é disputado o futebol de 5 nos Jogos Paralímpicos

Começa neste sábado, 28, o futebol de 5 na Paralimpíada de Tóquio. Favorito, o Brasil é o único país a ganhar o ouro no esporte e inicia a busca pelo pentacampeonato contra a China às 23h30.

A estreia do futebol de 5 nos Jogos Paralímpicos aconteceu em Atenas 2004. O Brasil conquistou o primeiro título ao vencer, nos pênaltis, a Argentina por 3 a 2. O ouro se repetiu em Pequim 2008, Londres 2012 e, recentemente, no Rio 2016, quando ganhou do Irã por 1 a 0 e sagrou-se tetracampeão.

Na Paralimpíada, o Brasil disputou 22 partidas, com 17 vitórias e cinco empates. A seleção não é derrotada no tempo normal em uma partida oficial há oito anos. Além dos títulos e da hegemonia, o time verde e amarelo tem uma marca histórica na competição. Foi a primeira equipe a marcar um gol na modalidade. O autor do feito foi o atleta Nilson Silva, falecido em 2012.

O esporte é disputada por atletas do sexo masculino cegos. Cada time é formado por cinco jogadores — um goleiro e quatro na linha. Os atletas disputam a partida com uma venda nos olhos. O goleiro tem visão total e não pode ter participado de competições oficiais da Fifa nos últimos cinco anos.

As partidas, normalmente, são em uma quadra de futsal adaptada, mas, desde os Jogos Paralímpicos de Atenas 2004, também têm sido praticadas em campos de grama sintética. Junto às linhas laterais, são colocadas bandas que impedem que a bola saia do campo. O jogo é dividido em dois tempos de 20 minutos, com 10 minutos de intervalo.

Futebol de 5: Treino da seleção em Hamamatsu, cidade-sede da delegação Brasileira para aclimatação antes dos Jogos Paralímpicos de Toquio. Futebol de 5: Treino da seleção em Hamamatsu, cidade-sede da delegação Brasileira para aclimatação antes dos Jogos Paralímpicos de Toquio.

A bola tem guizos internos para que os jogadores consigam localizá-la. Há, ainda, um membro da comissão técnica, conhecido como chamador, que fica atrás do gol adversário para orientar quando o seu time está no campo de ataque. Ele dá orientações sobre a posição do gol, posicionamento do adversário, melhores opções de jogadas e outras informações úteis Já o técnico tem a responsabilidade de orientar a equipe quando ela está no terço do meio da quadra e o goleiro orienta os jogadores na defesa.

Entre as regras, está a proibição de tocar na venda nos olhos e a obrigação de dizer a palavra espanhola "voy" (vou, em português), sempre que forem em direção à bola, na tentativa de se evitar choques. Quando o juiz não ouvir, ele marca falta contra a equipe cujo jogador não disse a palavra. Com cinco infrações, o atleta é expulso de campo e pode ser substituído por outro jogador. A partir da sexta falta, é cobrado um tiro livre da linha de oito metros — chamado duplo-pênalti — ou do local onde foi sofrida a falta. De modo geral, o restante das regras são similares ao futsal.

14.08.21 -Atletas da selecao durante Treino de futebol de cinco em Hamamatsu, cidade-sede da delegação Brasileira para aclimatação antes dos Jogos Paralímpicos de Toquio. Foto: 14.08.21 -Atletas da selecao durante Treino de futebol de cinco em Hamamatsu, cidade-sede da delegação Brasileira para aclimatação antes dos Jogos Paralímpicos de Toquio. Foto:

Diferentemente de outras modalidades, as partidas de futebol de 5 devem ser silenciosas, em locais sem eco. A torcida somente deve se manifestar quando a bola estiver fora de jogo, como na hora do gol, em faltas, intervalo ou qualquer outra paralisação.

O elenco de cada seleção conta com 10 jogadores. Os atletas de futebol de 5 são divididos em três classes que começam sempre com a letra B (blind, cego em inglês). Nos Jogos Paralímpicos, porém, competem apenas os da classe B1, cegos totais ou com percepção de luz, mas sem reconhecer o formato de uma mão a qualquer distância.

Na competição, são oito equipes divididos em dois grupos. As equipes se enfrentam dentro das próprias chaves e os dois melhores se classificam para as semifinais.