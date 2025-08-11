Foguete? Porsche bate recorde com velocidade 'insana' em rodovia na Alemanha

Um motorista foi pego pelo radar dirigindo a nada menos que 321 km/h em trecho da rodovia Autobahn, próximo à Magdeburg, na Alemanha, ultrapassando em 200% o limite permitido de 120 km/h. A velocidade é a mais alta já registrada na via pelos sistemas oficiais de fiscalização local.

O veículo conduzido era um Porsche Panamera, cuja linha pode alcançar até 325 km/h. O condutor, que não foi identificado pelas autoridades, recebeu multa de 900 euros (aproximadamente R$ 5,7 mil). Além disso, ele recebeu dois pontos na carteira e terá a habilitação suspensa por três meses.

Sistema rodoviário

A Autobahn é a rede federal de rodovias da Alemanha, conhecida por ter grande parte de seus trechos sem limite de velocidade para certas categorias de veículos. No entanto, essa regra não se aplica em áreas urbanas, zonas de obras ou locais com maior risco de acidentes, onde limites específicos são impostos.

Autoridades alemãs têm debatido a necessidade de revisar a ausência de limites em alguns trechos da Autobahn, considerando aspectos de segurança viária.