Filme sobre Princesa Diana lidera festival de cinema Veneza

"Power of the Dog", de Jane Campion, "Madres Paralelas", de Pedro Almodóvar, e a vez de Kristen Stewart como a princesa Diana, em "Spencer", estão entre os filmes que disputam o principal prêmio do Festival de Veneza deste ano, entre 1 e 11 de setembro.

O festival de cinema mais velho do mundo, considerado uma vitrine a candidatos do Oscar com a aproximação da temporada de premiações, espera receber novamente as celebridades de Hollywood após uma edição reduzida em 2020.

A neozelandesa Campion, conhecida por "O Piano", apresentará o seu drama protagonizado por Benedict Cumberbatch como um dono de rancho sádico que lança uma campanha contra uma jovem viúva, interpretada por Kirsten Dunst, na Montana dos anos 1920.

O espanhol Almodóvar se reuniu com uma das suas atrizes favoritas, Penélope Cruz, em "Madres Paralelas", e "Spencer", do diretor chileno Pablo Larraín, gira em torno de um fim de semana no começo dos anos 1990 quando Diana decidiu se separar do príncipe Charles.

Esses filmes então entre os 21 da principal competição, que inclui a estreia de Maggie Gyllenhaal na direção com "A Filha Perdida", baseado no romance de Elena Ferrante, e "A Mão de Deus", de Paolo Sorrentino -- um dos cinco filmes italianos que tentarão levar o Leão de Ouro.

O épico medieval de Ridley Scott, "O Último Duelo", com Matt Damon, Adam Driver e Ben Affleck, e o muito esperado "Duna", de Denis Villeneuve, com Timothée Chalamet e Zendaya, estrearão em Veneza, mas fora da competição.