FIFA estuda quatro mudanças que podem revolucionar o futebol

Já imaginou uma partida de futebol com dois tempos de 30 minutos ou com substituições ilimitadas? Essas mudanças estão sendo testadas no Future of Football Cup, competição sub-19 disputada na Holanda. Apesar de não apoiar oficialmente o torneio, a Fifa está de olho no impacto dessas mudanças nas partidas, na aposta de alterar as regras e revolucionar o esporte.

Ao todo são quatro mudanças, que podem ser implementadas nos principais campeonatos mundiais, inclusive no Brasil.

Segundo o jornal esportivo espanhol Mundo Deportivo, a Fifa avaliará como foram os testes e poderá fazer uma solicitação formal ao International Board, órgão que define as regras do jogo em todo o mundo.

Confira as quatro regras em teste que serão avaliadas pela Fifa:

Dois tempos de 30 minutos no lugar dos dois tempos de 45 minutos. Nesta nova regra, porém, o relógio é parado sempre que o jogo é paralisado, como falta, lateral, tiro de meta ou escanteio;

Lateral cobrado com os pés e para si mesmo. O jogador não precisa passar para um companheiro nessas bolas paradas. É só parar a bola no local da infração ou no escanteio e sair jogando sozinho;

Cartões amarelos têm uma punição extra. O jogador que receber o amarelo terá que ficar 5 minutos fora, deixando o time com um atleta a menos nesse período. Ele pode retornar normalmente depois desse tempo;

Substituições ilimitadas. Um jogador que for substituído pode retornar depois, assim como acontece no basquete, por exemplo. E o técnico pode alterar os jogadores quantas vezes quiser.

Por conta da pandemia, a regra de substituições foi alterada provisoriamente. Hoje, os times podem realizar até cinco alterações durante a partida, anteriormente eram somente três.

As mudanças têm como objetivo aumentar a intensidade das partidas com mais tempo de bola rolando e menos paralisações. Na transmissão da partida entre PSV e Club Brugge, disputada na quinta-feira, 15, é possível observar em poucos minutos as novidades.