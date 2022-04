Felipe Neto entra para o ranking dos 5 maiores youtubers do mundo

Felipe Neto anunciou um feito inédito nesta quarta-feira (27), pelo Twitter: ele entrou para a lista dos cinco maiores youtubers do mundo. Segundo o próprio Felipe, é a primeira vez que um brasileiro alcança a marca. No post, o carioca de 34 anos agradeceu aos fãs pela conquista: "Muito, muito, muito obrigado por me permitirem fazer o que amo todos os dias", escreveu.

Com 44 milhões de inscritos em seu canal no YouTube, Felipe Neto ocupa a quinta posição do ranking de yotubers no mundo, segundo o site Social Blade. Whinderson Nunes aparece logo atrás, com 43.7 milhões de inscritos. Um sueco, um americano, um chileno, e um salvadorenho formam o Top 5 junto com Felipe.

PewDiePie - 111 milhões de inscritos

O sueco Felix Arvid Ulf Kjellberg, mais como PewDiePie, tem 32 anos e fundou seu canal no YouTube em 2010, mesmo ano que Felipe Neto. Para desgosto dos pais, ele chegou a largar uma faculdade de Economia para se dedicar aos vídeos, ao mesmo tempo em que trabalhava em um carrinho de cachorro-quente. Kjellberg costuma comentar games enquanto joga, além de falar sobre memes populares no quadro "Meme review". Seu canal foi o primeiro de caráter independente a chegar aos 100 milhões de inscritos, em agosto de 2019.

MrBeast - 94.5 milhões de inscritos

Segundo a Forbes, o americano Jimmy Donaldson - ou MrBeast - foi o segundo youtuber que ganhou mais dinheiro na plataforma em 2020: cerca de US$ 24 milhões ou R$ 124,7 milhões, na cotação atual. Ele começou em 2012, aos 13 anos, mas só foi viralizar em 2017. Hoje, aos 23 anos, mantém cerca de 30 empregados. Seus vídeos exploram situações variadas e vão desde arrecadações milionárias para doações até experimentos inusitados, como se congelar num bloco de gelo ou dar mil voltas numa roda-gigante.

JuegaGerman - 45.5 milhões de inscritos

Maior youtuber da América Latina, o chileno Germán Garmendia também é músico, comediante e escritor. Costuma publicar vídeos com monólogos de humor. Em dezembro do ano passado, a imprensa chilena noticiou que Garmendia ganharia cerca de US$ 210 mil (cerca de R$ 1 milhão) por mês e teria uma fortuna avaliada em US$ 5,5 milhões (quase R$ 30 milhões). Atualmente tem 32 anos.

Fernanfloo - 44.8 milhões de inscritos

Aos 28 anos, Luis Fernando Flores Alvaraddo é o youtuber mais popular de El Salvador. Começou em 2011, falando de games, seu principal tema até hoje. Em 2015, lançou seu próprio jogo online, que alcançou a marca de 2 milhões de downloads em uma semana. Seus cãezinhos, Curly e Party, frequentemente aparecem em seus vídeos. Em 2020, ele se declarou assexual, que é a condição de quem não tem interesse por qualquer atividade sexual.