Ewan McGregor terá novo duelo com Darth Vader na série 'Obi-Wan Kenobi'

Os fãs de "Star Wars" que anseiam por outra batalha entre Darth Vader e Obi-Wan Kenobi poderão ver um confronto em uma nova série de streaming aguardada para o ano que vem, disse o ator Ewan McGregor em um vídeo divulgado nesta sexta-feira na plataforma do Disney+, exclusivamente para assinantes.

O astro escocês retomará o papel do famoso mestre Jedi em "Obi-Wan Kenobi" no canal Disney+, da Walt Disney, enquanto o ator canadense Hayden Christensen voltará como Darth Vader. Os dois atuaram nos respectivos papeis pela última vez em "Star Wars: Episódio III: A Vingança dos Sith", de 2005.

"A coisa mais bonita de todas é que isso me reaproximou de Hayden", disse McGregor em um vídeo divulgado pela Disney. Se os personagens "se enfrentarem de novo, pode ser bastante gratificante para todos", acrescentou.

O vídeo ainda incluiu um elemento de arte conceitual que mostrou os personagens lutando com sabres de luz cintilantes. A Disney divulgou o vídeo como parte do que apelidou de Disney+ Day, um evento que contou com novas atrações, trailers e outras promoções para incentivar os clientes a assinarem o serviço de streaming da empresa.

"Obi-Wan Kenobi" se situa entre "A Vingança dos Sith" e "Star Wars: Episódio I – Uma Nova Esperança", em que Luke Skywalker deixa de ser um humilde menino de fazenda para se tornar um herói.