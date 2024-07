Estes são os cinco perfumes mais caros já fabricados

O mercado de perfumes e colônias tem crescido consistentemente desde 2015, com fabricantes relatando aumentos expressivos nas vendas. A Givaudan, que cria perfumes para marcas como Tom Ford e Dior, teve um aumento de 14% nas vendas no último ano. A Coty, que produz fragrâncias para Hugo Boss, Calvin Klein e Marc Jacobs, registou um aumento ainda maior – com as receitas de fragrâncias aumentando 25%.

Os varejistas atribuem o aumento nas vendas de perfumes e colônias aos consumidores mais jovens, especialmente porque os usuários do TikTok incentivam seus espectadores a investir em diversos perfumes.

“Estamos percebendo que colecionar fragrâncias se tornou popular em redes sociais como o TikTok”, disse Autumne West, diretora nacional de beleza da Nordstrom, à Bloomberg.

Para alguns consumidores, no entanto, fragrâncias sofisticadas não são simplesmente uma tendência do momento. Durante décadas, os fabricantes de perfumes sofisticados competiram para criar aromas únicos embalados em frascos cada vez mais luxuosos.

Confira cinco dos perfumes mais caros já fabricados, segundo o site Quartz:

Clive Christian’s No. 1 Imperial Majesty – US$205,000

Em 2005, a Majestade Imperial de Clive Christian estabeleceu o recorde mundial do Guinness para o perfume mais caro disponível comercialmente, com um preço de varejo de US$ 205.000. Dez frascos foram vendidos durante a tiragem inicial do perfume – cada um entregue ao seu cliente através da Bentley.

Clive Christian No. 1 Passant Guardant – US$228,000

Clive Christian criou esta colônia de edição especial para comemorar a inauguração em 2014 da boutique Salon de Parfum, na loja de departamentos Harrods em Londres. Na época, o preço era de US$ 720. A edição especial de US$ 228 mil apresentava elementos de design exclusivos, incluindo 2 mil diamantes e treliças de ouro de 24 quilates.