Estádio San Paolo do Napoli é rebatizado em homenagem a Maradona

O Estádio San Paolo do Napoli foi rebatizado oficialmente como Estádio Diego Armando Maradona em homenagem ao falecido atacante argentino, que levou o time italiano à conquista de seus dois únicos títulos do Campeonato Italiano e da Copa da Uefa, informou o conselho da cidade nesta sexta-feira (4).

Maradona morreu após sofrer um infarto em sua casa no subúrbio de Buenos Aires na semana passada, menos de um mês após seu aniversário de 60 anos.

O conselho municipal aprovou a resolução proposta pelo prefeito de Nápoles, Luigi de Magistris, para mudar o nome do estádio para homenagear o lendário campeão mundial, que marcou 115 gols em seus sete anos no time.

“Passei os últimos 17 anos conversando com as autoridade locais, sempre pedi para comprar o estádio e rebatizá-lo de Diego Armando Maradona”, disse o presidente do Napoli, Aurelio de Laurentiis, à rede Sky da Itália.