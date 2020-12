Os países mais próximos de imunizar sua população contra a covid-19

Após meses de tesão e incerteza, em poucos dias, alguns países já devem começar a imunizar sua população contra o coronavírus.

A Rússia está na frente no processo de imunização da população contra a covid-19. O país lançou nesta sexta-feira (4) um sistema online de marcação de horários para oferecer o serviço com a vacina Sputnik V. O governo diz que a eficácia da vacina é de 95%, mas o produto tem sido amplamente criticado por ter sua fase de testes incompleta.

Apesar de ainda não esta clara a estratégia da China para vacinar a população, dirigentes vieram a público nesta semana para dizer que a distribuição pode ocorrer até o fim deste mês, segundo agências internacionais.

Há ao menos quatro tipos de vacina aprovadas para uso antecipado ou limitado no país: CanSinoBIO, Sinovac Biotech, Wuhan Institute of Biological Products e Sinopharm.

O Reino Unido pretende começar a vacinar sua população na semana que vem. O anúncio veio depois de o país aceitar a recomendação da agência reguladora de medicamentos para aprovar a vacina da Pfizer / BioNTech, que tem eficácia do imunizante de 95%, para uso.

O antídoto seguiu meses de testes clínicos rigorosos e segurança, qualidade e eficácia comprovados, segundo autoridade do setor de saúde.

A Pfizer também aguarda o último aval das autoridades de saúde nos Estados Unidos, onde a vacinação também pode começar em dezembro. A vacina da Moderna, com eficácia 94,5%, está na mesma situação.

Na Europa, além do Reino Unido, Alemanha e Itália também avançam nesse sentido. A Alemanha já prepara centros de vacinação pelo país e deve começar a vacinar parte da população na segunda quinzena de dezembro. Já a Itália disse recentemente que deve começar a campanha no início do ano que vem.

Em novembro, a Comissão Europeia anunciou a compra de 600 milhões de doses de vacina de diversos laboratórios e aguarda apresentação do plano de vacinação dos países do bloco.