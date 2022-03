Esportes eletrônicos quebram barreiras unindo música e games

O cenário dos esportes eletrônicos cresce a cada dia no Brasil. Um dos principais motivos para esse sucesso é a busca por diferentes públicos e a integração de novos setores ao mundo dos games. E uma das principais estratégias que as empresas encontraram é a união com o universo da música para atingir novos públicos de diferentes faixas etárias. Na última semana, o rapper Snoop Dogg anunciou parceria com a FaZe Clan, equipe internacional de eSports que possui um time profissional de Rainbow Six Siege no Brasil.

A Ubisoft, empresa renomada no mundo dos jogos e criadora do Rainbow Six Siege, é uma das que apostaram na música para aumentar a base de fãs e de jogadores de seus principais títulos. Durante a final do Campeonato Brasileiro de R6 2020, Yung Buda e Rincón Sapiência — dois dos principais nomes do trap nacional — criaram uma música exclusiva, nomeada Fé no Jogo, para a modalidade. A escolha da dupla foi feita por meio de uma pesquisa da Ubisoft sobre o gênero mais escutado do seu público e também por referências a personagens de jogos e games que os artistas utilizaram anteriormente.

Outro jogo, também da empresa francesa, que apostou na música foi a franquia Far Cry. Na sexta versão do jogo, lançada em 2021, a Ubisoft fez uma parceria com o famoso grupo “É o Tchan” para promover o lançamento do novo título, com a criação de um videoclipe personalizado para divulgação. Outra intenção da iniciativa foi revelar ao público o cenário apresentado dentro do jogo. O projeto foi gravado na praia de Grumari, no Rio de Janeiro.

Também em 2021, a desenvolvedora e distribuidora Riot Games apostou em Daniela Mercury para interpretar uma música para o jogo Valorant. A cantora regravou A Cor da Cidade para estrelar a comemoração de aniversário de um ano do lançamento do jogo.

Via de mão dupla

Diversos artistas nacionais e internacionais apostam também no mercado de games para aumentar a visibilidade, além de demonstrarem interesse pessoal no mundo gamer. Emicida e Mano Brown já fizeram participações dentro dos eSports, em eventos de League of Legends e Free Fire, respectivamente.

O caso mais recente é do rapper americano Snoop Dogg, ou agora, “FaZe Snoop”. O artista fechou uma parceria com o time, um dos mais conhecidos do mundo no setor de eSports, para explorar e expandir a marca da FaZe Clan durante suas transmissões na plataforma Twitch e na criação de conteúdos.

E não é apenas a participação com músicas que atraem o interesse de alguns destes artistas. O rapper internacional Post Malone decidiu investir no setor e hoje é dono de parte da organização americana Team Envy.

Gustavo Mioto, famoso cantor sertanejo, é fã de carteirinha de Rainbow Six Siege e da equipe Team Liquid. O artista frequenta o centro de treinamentos da Cavalaria — apelido da organização — disputa partidas casuais, participa de vídeos no canal do time e evidencia sua torcida nas redes sociais.

Estilo de vida

A paixão por games deixou, há um bom tempo, de ser apenas um passatempo para tornar-se um modo de vida, um lifestyle. São diversos os produtos comercializados de times e jogadores, desde roupas e acessórios até equipamentos eletrônicos.

No Brasil, a organização que mais se destaca é a LOUD.gg. Com um amplo e diversificado leque de jogadores e influenciadores, a organização conseguiu grande alcance entre o público brasileiro, tanto no nicho dos esportes eletrônicos — com os times e jogadores, como fora do setor, por meio de cantores, influenciadores e celebridades. O sucesso fica evidente também pela diversidade do público da marca, que vai desde o infantil ao adulto.

Outro ponto que mostra o sucesso das marcas dos eSports são as parcerias com empresas multinacionais de outros setores. Um dos exemplos é a Team Liquid, que possui linhas de roupas em parceria com Marvel e Naruto. A FaZe Clan, que fechou o projeto com Snoop Dogg recentemente, já fez parceria também com o time de futebol inglês Manchester City.