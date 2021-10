Especial de Fim de Ano de Roberto Carlos terá tributo ao filho

Um mês após a morte do filho Dudu Braga, vítima de um câncer aos 52 anos, o cantor Roberto Carlos retoma a rotina de trabalho para "ocupar a cabeça e enfrentar a tristeza", como tem falado para amigos. Além de aproveitar o confinamento em casa para compor músicas inéditas, o Rei já estuda o repertório do próximo Especial de Fim de Ano da TV Globo enquanto espera a confirmação dos artistas convidados para dividir o palco com ele.

Com gravação prevista para o fim de novembro, o tradicional show transmitido pela TV Globo em dezembro deve reunir, neste ano, medalhões da música popular brasileira. Nomes como Maria Bethânia, Chico Buarque, Caetano Veloso, Erasmo Carlos, Gilberto Gil e Gal Costa já foram contatados pela produção do programa, que ainda aguarda confirmações.

Se tudo correr como o planejado — e se houver disponibilidade nas agendas dos convidados —, a proposta é promover uma apresentação apenas com grandes veteranos da MPB. Diferentemente do que vem sendo especulado nas redes sociais, por exemplo, a ex-BBB Juliette, fenômeno midiático que recentemente se lançou como cantora, nunca foi citada nas reuniões da equipe do programa.

No "Roberto Carlos Especial" deste ano, o cantor também deve prestar um tributo ao filho Dudu Braga, que era presença recorrente em seus shows — no programa de 2018, aliás, o produtor musical e radialista integrou a banda que acompanha o Rei, no comando das baterias.

Os ensaios para o "Roberto Carlos Especial" de 2021, que será rodado nos Estúdios Globo, devem acontecer num espaço particular mantido pelo artista na Urca, na Zona Sul do Rio, próximo ao apartamento onde ele vive.

Como já havia informado o colunista Lauro Jardim, para respeitar o distanciamento social, haverá plateia no show, mas não no mesmo estúdio em que o cantor e seus convidados estarão.