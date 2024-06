Em jogo de mais de 4 horas de duração, Alcaraz derrota Zverev e é campeão de Roland Garros

Dois anos depois, Roland Garros voltou a ter um espanhol no topo do pódio. Carlos Alcaraz derrotou Zverev, neste domingo, por 3 a 2, com parciais de 6/3, 2/6, 5/7, 6/1 e 6/2, e se sagrou campeão do torneio.

Em jogo de mais de quatro horas de duração, o espanhol teve a frieza para virar o placar para conquistar o título inédito na carreira.

Como foi o jogo

Os dois finalistas tiveram seus momentos na decisão. Alcaraz começou bem o jogo e conseguiu levar o primeiro set. Após ficar em desvantagem no marcador, Zverev foi com tudo para cima do espanhol. Ele conseguiu vencer o segundo set com propriedade e o terceiro com muita segurança servindo.

Apesar de ter sentido o bom momento do seu adversário, Alcaraz conseguiu se recompor e massacrar o alemão no quarto set, para deixar tudo igual na final. No momento de decisão, o espanhol manteve a pegada, não deu chances a Zverev e o derrotou de maneira dominante. Ele só perdeu três games nos dois últimos sets da final.

Com o título de Roland Garros, o espanhol de 21 anos se tornou o mais jovem da história a vencer três Grand Slams diferentes. Ele já havia conquistado o US Open, em 2022, e Wimbledon, em 2023. O domínio nos principais torneio, cada um com uma quadra diferente, demonstram o porque de Alcaraz ser considerado o grande nome da sua geração no tênis mundial.

Após parar três vezes na semifinal, Zverev conseguiu um feito inédito ao chegar na decisão de Roland Garros. Com 27 anos, ele ainda tenta o primeiro título de Grand Slam da carreira. O alemão já havia disputado a final do US Open, em 2020. No entanto, ele acabou derrotado para Thiem, também em um jogo de 5 sets.

O título de Alcaraz do Aberto da França marcou a volta do domínio espanhol no torneio. O maior campeão da história disparado é o seu compatriota Rafael Nadal, que têm 14 títulos e se despediu das quadras de Paris, nesta edição. A sua última conquista foi em 2022.