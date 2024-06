Aos 21 anos, Carlos Alcaraz chega a R$ 122 milhões em premiações após conquista de Roland Garros

O jovem prodígio do tênis, Carlos Alcaraz, se consagrou campeão de Roland Garros 2024 ao derrotar o alemão Alexander Zverev na final épica, com parciais de 6/3, 2/6, 5/7, 6/1 e 6/2. Com esta vitória, Alcaraz reforça sua já robusta fortuna.

Aos 21 anos, mesmo antes do título em Roland Garros, o atleta já havia faturado aproximadamente 109 milhões de reais em premiações ao longo de sua carreira, contabilizando o triunfo em Wimbledon 2023.

Agora, com o prêmio de aproximadamente 13,5 milhões de reais conquistado em Roland Garros, Alcaraz eleva seu total acumulado para R$ 122 milhões.

A vitória em Roland Garros faz de Alcaraz o mais jovem tenista da história a vencer três Grand Slams diferentes – US Open em 2022, Wimbledon em 2023 e agora o Aberto da França.

O jogo de mais de quatro horas foi uma montanha-russa de emoções. Alcaraz começou forte, dominando o primeiro set. No entanto, Zverev reagiu, vencendo o segundo e o terceiro sets. Mas a tenacidade do espanhol prevaleceu: ele venceu o quarto e quinto sets.

Ascensão

A vitória de Alcaraz também representa o retorno do domínio espanhol em Roland Garros, um torneio que viu Rafael Nadal conquistar 14 títulos ao longo de sua carreira. Nadal, considerado o maior jogador da história do Aberto da França, se despediu das quadras de Paris nesta edição, passando o bastão para o compatriota.

Do outro lado, Alexander Zverev, de 27 anos, alcançou sua primeira final em Roland Garros após três tentativas anteriores nas semifinais. O alemão, que também disputou a final do US Open em 2020, continua em busca de seu primeiro título de Grand Slam.