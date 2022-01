Edega oferece mais de 40% de desconto em vinhos para o verão

Para brindar o calor da estação mais quente do ano, o verão, o e-commerce e clube de vinhos Edega irá oferecer até mais de 40% de desconto em mais de 40 vinhos selecionados durante um mês, já a partir desta semana para assinantes. A curadoria dos rótulos foi feita pelo próprio presidente da empresa, o empresário francês Philippe de Nicolay Rothschild, único representante no Brasil de uma das mais tradicionais famílias produtoras de vinhos do mundo.

Entre os rótulos da promoção estão o Château Paradis Casseuil 2017, Carruades de Lafite 2005, Bonnes Mares Grand Cru 2012, o Chablis Grand Cru Blanchot 2008 e o Blanc de Garance 2018. Também fazem parte da seleção o La Doncella de la Viñas Tempranillo 2018, Felix Callejo 2014 e o Quevedo Q Grande Reserva 2014.

Em parceria com a EXAME, a Edega também oferece descontos exclusivos aos leitores, mesmo para os não associados ao clube da marca. Quem comprar por meio do link da EXAME ganha 10% de desconto em todo o portfólio. Para isso, é só acessar o site do e-commerce por meio desse link e, na hora de concluir o cadastro obrigatório, selecionar a opção “Exame” na aba “Como nos conheceu”.

Confira a seleção de verão da Edega

Bonnes Mares Grand Cru 2012 | Valor: R$ 3.350,00 | Com desconto R$ 1.750,00 | Desconto: 47,7%

Com cor rubi profunda, este vinho revela aromas complexos que vão das notas mais animais e terrosas para evoluir até as notas de flores, como a violeta. Oriundo da parte norte do vinhedo de Bonnes Mares, é encorpado, carnudo e estruturado, ao contrário da reputação dos vinhos de Chambolles descrito como delicado e feminino. Sua densidade e amplitude permanecem por muito tempo na boca. Um grande Pinot Noir que poderá enfrentar varias décadas. Château Paradis Casseuil 2017 | Valor: R$ 290,00 | Com desconto R$ 160 | Desconto: 44,8% - O Paradis Casseuil é um vinho de cor vermelha com reflexos roxos e bom brilho. O nariz é dominado por notas de especiarias, de amêndoas grelhadas e de um toque tostado, além de uma fruta intensa. A boca é bem equilibrada e redonda, com taninos mais marcados no final. Felix Callejo 2014 | Valor: R$ 1.130,00 | Com desconto R$ 650,00 | Desconto: 42,4% - Esse vinho traz notas de geleia de frutas, especiarias doces, balsâmico e tina são dominantes, mas dá para sentir um potencial aromático ainda maior. A boca potente se apresenta por enquanto um pouco austera no estilo bordalês com taninos de grande qualidade, mas ainda firme. O final é longevo com toque defumado confirmando o grande potencial desse vinho. Uma garrafa para guardar algumas décadas sem problemas.

Quevedo Q Grande Reserva 2014 | Valor: R$ 490,00 | Com desconto R$ 285,00 | Desconto: 41,8%

-

Grená intenso com reflexos púrpuras, o nariz apresenta aromas de frutas negras maduras combinadas com especiarias. Na boca é bem estruturado, com taninos nobres e notas de chocolate e frutas negras, e acidez bem equilibrada que traz um bom frescor num longo final. Com certeza um grande vinho do Douro.

La Doncella de la Viñas Tempranillo 2018 | Valor: R$ 145,00 | Com desconto R$ 85,00 | Desconto: 41,3%

-

Este é um tempranillo com nariz fresco, boa complexidade de frutas negras e toque de especiarias. A boca é extremamente redonda, macia e agradável, com um final fresco. Versátil, combina com grande diversidade de pratos.

Blanc de Garance 2018 | Valor: R$ 220,00 | Com desconto R$ 130,00 | Desconto: 40,9%

-

Vinho com ótima textura e plenitude na boca. Boa complexidade aromática que traz ao nariz aromas de ervas frescas, chá de ervas, e finas notas de marmelo. Para beber em volta da piscina e na praia, como petiscos ou carne branca leve e peixes magros.

Chablis Grand Cru Blanchot 2007 | Valor: R$ 980,00 | Com desconto R$ 585,00 | Desconto: 40,3%

-

O Chablis Grand Cru Blanchot 2007 possui aromas intensos de flores brancas, frutas cítricas e brancas. Seu olfato é fresco e complexo evoluindo por muito tempo. O paladar amplo e bem equilibrado é repleto de notas de mel e manteiga, com um longo final voltando às notas de frutas brancas. Um vinho sedutor, intenso e muito mineral, exemplo perfeito dos grandes Chablis.

Carruades de Lafite 2005 | Valor: R$ 4.695,00 | Com desconto R$ 2.990,00| Desconto: 36,3%

-