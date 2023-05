É relógio ou café? Hublot lança relógio feito de cápsulas de Nespresso

A tradicional indústria relojoeira suíça vem utilizando materiais reciclados. Para ficar em um exemplo, a Panerai desenvolveu o e-Steel, uma liga de aço feita de materiais reaproveitados. A Hublot agora inova e lança um relógio com a caixa feita de cápsulas de Nespresso.

A marca pioneira em cafés porcionados de alta qualidade acaba de anunciar a edição limitada Big Bang Unico Nespresso Origin, feita em parceria com a empresa suíça Hublot. O relógio é o primeiro a ser desenvolvido a partir de borras de café e cápsulas de alumínio reciclado.

Trata-se de resultado de anos de estudo e aperfeiçoamento do sistema de reciclagem da Nespresso, há mais de três décadas. Como parte das iniciativas de sustentabilidade, nos últimos sete anos a marca vem investindo em parcerias com empresas suíças para o desenvolvimento de novos produtos com insumos recicláveis.

Parceria de duas marcas suíças

A novidade da parceria entre a Hublot e Nespresso é a utilização dos grãos de café reciclados das cápsulas, que foram transformados em pulseiras de relógio, uma de borracha e uma de tecido.

Para a pulseira de tecido, a Hublot colaborou com a SingTex, uma das parceiras da Nespresso que já usava borra de café reciclada para produzir um tecido chamado S.Café. Esse produto 100% reciclado é composto por 5% de borra de café e 95% de poliéster reciclado.

“O Big Bang Unico Nespresso Origin é um relógio nascido de uma estreita colaboração entre as equipes de desenvolvimento de produtos da Nespresso e da Hublot, duas marcas suíças pioneiras”, diz Ricardo Guadalupe CEO Global da Hublot.

Para o executivo, o relógio oferece três inovações: um relógio feito do alumínio reciclado das cápsulas de café, a pulseira de borracha contendo 4,1% de pó de café reciclado e a tira de velcro feita com um tecido com 5% de borra de café reciclada.

Circularidade e luxo

“Como Empresa B, a Nespresso se alinha com o compromisso de continuar sua transição para um modelo de negócios circular, dando uma segunda vida à borra de café e ao alumínio de nossas cápsulas”, diz Guillaume Le Cunff, CEO Global da Nespresso.

Segundo Le Cunff, o Big Bang Unico Nespresso Origin é a ilustração perfeita da coexistência harmoniosa entre circularidade e luxo. “Isso demonstra que os produtos circulares podem ser tão elegantes e refinados quanto os produtos de luxo convencionais, provando que é possível combinar valores ambientais e requisitos estéticos sem concessões”, afirma.

Agora, a má notícia. A edição limitada Big Bang Unico Nespresso Origin será vendida exclusivamente na Europa e não estará disponível no Brasil.