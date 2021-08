Dos chinelos ao casual: Havaianas lança seu primeiro modelo de sneakers

“Andar leve, eu vou”, canta o grupo Gilsons em colaboração com TNS. As três consoantes não batizam outro grupo musical, mas o recente lançamento da Havaianas: sneakers casuais. Pautada pelas sandálias mais queridas dos consumidores brasileiros, os tênis são a entrada da Havaianas na categoria, e pretendem seguir o mesmo padrão de conforto e liberdade da marca.

Diferente do padrão dos sneakers, que remetem ao cenário urbano, o TNS pretende quebrar este ideário, levando aos consumidores um calçado que pode ser utilizado tanto no ambiente de trabalho, quanto nas praias, por exemplo.

“O Havaianas TNS é uma mistura das melhores coisas do nosso país; ele é fresco como as praias, vibrante como as cidades e verde como o futuro. É por isso que o convite ao usuário é para andar leve”, diz Fernanda Romano, CMO de Alpargatas.

De fato, a leveza é presente no algodão com tramas abertas, permitindo melhor ventilação nos pés, e no solado de borracha já conhecido. São 4 modelos de sneakers, com 13 combinações de cores que refletem a paleta de cores diversa da marca, visto que há combinação entre estampas e cores, como onça e militar no TNS Mix Print, ao monocromático TNS Colors, nas cores branco, preto, neon, azul e rosa.

Já o modelo TNS Roots, tem sola que remete às fibras naturais, nas cores branco, verde e amarelo. E o TNS Mix é a escolha perfeita, pois une um mix de cores vibrantes, nas suas laterais e na sola.

Com o slogan “Todo mundo usa”, voltado às sandálias, para os sneakers não seria diferente. “O produto é unissex. Estamos tentando nos afastar ao máximo da visão demográfica quando falamos de idade, mas o grosso da audiência está entre 25 e 40 anos”, explica Romano.

Com lançamento oficial previsto para este domingo (23) no YouTube, a marca fará um desfile dos sneakers em um slackline com a trilha sonora dos Gilsons. “Nós somos o fabricante calçado com a genética de conteúdo, e agora em vez de apresentar apenas o produto, estamos apresentando uma música que é perfeita para o momento que estamos vivendo, e queremos prestigiar a leveza dos momentos”, explica Romano.

O produto também segue as tendências do mercado no último ano, priorizando o conforto. “Nas ruas as pessoas vão querer o conforto que elas vivenciaram por todo esse tempo em casa”, diz Romano.

Sustentabilidade também é uma pauta da marca, visto que os TNS são feitos de algodão, materiais reciclados e de fontes renováveis - como casca de arroz e óleos vegetais.

O lançamento estará à venda, a partir de amanhã, ao lado das peças de acessórios e vestuário na loja +Havaianas, no Shopping Morumbi e no e-commerce da marca (www.havaianas.com.br), a partir de 199,90 reais. Quem quiser comprar em primeira mão, pode se cadastrar aqui. Em setembro, os sneakers estarão disponíveis em todas as lojas físicas do país.

