De Uberlândia a NYC, Patricia Bonaldi expande sua marca com novas lojas

Com a expectativa de atingir o número de 20 lojas no Brasil até 2025, a pandemia não foi um grande obstáculo para os planos de Patricia Bonaldi. A marca da estilista mineira hoje conta com nove lojas próprias no país, entre elas a nova flagship em São Paulo, com 1.500 metros quadrados distribuídos em três andares, e sua estreia em Nova York (com loja física e desfile na semana de moda).

Na última semana, a rua Haddock Lobo ganhou um novo conceito de loja da marca PatBO, unindo experiência com café mineiro Frau Bondan, bar e collabs com marcas parceiras. No primeiro andar, estão as roupas de festas e noivas, o showroom, escritório e sala de atendimento. Já no segundo e último piso ficam a confecção das roupas com as costureiras, estilo, estoque, áreas destinadas aos funcionários, e um terraço.

O lançamento em São Paulo antecede o de outra grande metrópole, Nova York. Nos Estados Unidos, as consumidoras a cliente encontrarão as coleções ready-to-wear, praia, noivas, pijamas, e peças exclusivas vendidas somente na loja.

A inauguração faz parte do plano de internacionalização iniciado em 2017 pela marca, que já está presente em mais de 250 pontos de distribuição, em 25 países.

Em conversa à Casual, Patricia Bonaldi conta sobre os novos lançamentos da marca, os desafios da pandemia para a indústria de vestidos para festas e os próximos passos da marca, como o desfile presencial na New York Fashion Week.

A indústria têxtil foi uma das mais afetadas durante a pandemia, quais foram os maiores desafios para a marca?

Existe uma associação muito forte da marca a vestidos de festa. A marca nasceu neste universo dos vestidos longos, bordados, e com a pandemia, um dos maiores desafios foi direcionar o mix de produtos inteiramente para o casual. Lançamos os pijamas unissex e apresentamos a linha Home, que hoje possui uma representação significativa na empresa.

A recente inauguração nos Jardins convida as pessoas para vivências para além do consumo de roupas. Quais conceitos e experiências quis trazer com a flagship?

Sempre pensei no varejo em um lugar de experiência e no sensorial, um local que valesse a pena sair de casa, pois com o crescimento da era digital, a loja física só ganha sentido se for muito mais agradável que a compra de um produto.

Por isso, eu sonhava em ter um espaço que traduzisse essa essência nos Jardins, que pudesse receber o nosso mix de produtos que transitam do resort aos vestidos de noivas. A vontade de encontrar um ponto que conseguisse abraçar todas as nossas necessidades e permitisse que nosso cliente vivesse todas as experiências que o mundo PatBO pudesse oferecer.

Como foi feita a curadoria de outras marcas para a loja no Jardins?

Trouxemos um café super tradicional mineiro, que veio com exclusividade para São Paulo, o Frau Bondan. Trata-se de um café com história, com produtos incríveis, de alta qualidade, além de um bar da Freixenet.

Outras marcas brasileiras que já tinham sinergia com a marca e um trabalho muito autoral, como a Soleah e Serpui (bolsas), Claudia Arbex (acessórios), Masque (sapato), Archai (óculos), Brugini (Décor), Diamond (joias) e o segundo andar, dedicado à festa e ao sob medida.

Até 2025, a marca pretende ter 20 pontos físicos, para quais cidades irão expandir?

Porto Alegre e Fortaleza serão nossas próximas aberturas em 2022.

Quais são os planos para a linha de pijamas?

É uma das categorias que mais cresce em nosso mix. Lançaremos mais duas cápsulas ainda este ano com dois influenciadores.

Como foi o convite para a NYFW? Quais spoilers pode dar sobre a apresentação?

É nossa terceira participação na NYFW, as duas primeiras aconteceram digitalmente e em setembro deste ano, teremos nossa estreia presencialmente como a única marca brasileira no line up. O convite veio com a percepção da consistência da PatBO no mercado internacional, o tempo que já estávamos trabalhando em diversos pontos de venda já consolidados.

A apresentação acontece no dia 8 de setembro, em um local aberto recentemente na cidade, queremos levar a essência do Brasil, elementos característicos da PatBO, em uma coleção alegre e vibrante, com misturas de materiais que conectam o rústico à sofisticação. Elementos como franjas, bordados e entremeios ganham protagonismo.

