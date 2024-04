Dia Mundial do Café: celebre combinando pratos e cápsulas Nespresso no brunch do Must Restaurant

Com início no dia 14 de abril, Dia Mundial do Café, a Nespresso Professional, segmento da marca responsável por soluções em café para negócios, e o Tivoli Mofarrej São Paulo, um dos mais conhecidos hotéis da capital paulista, vão se unir para oferecer aos hóspedes e visitantes uma nova experiência gastronômica no Must Restaurant.

Ao lado da piscina externa do Tivoli Mofarrej São Paulo, em um ambiente rodeado pelo verde no meio da capital paulistana, o menu estará disponível para todas as pessoas. Com pratos assinados pelo chef executivo Danilo Brasil, incluindo matinais, entradas, principais, opções vegetarianas e veganas, sobremesas, além de welcome drink, vinho tinto, branco e espumante, o brunch acontece aos domingos das 13h às 16h, com a presença de DJ para somar ao clima descontraído da tarde.

“Estamos contentes com essa parceria e por poder proporcionar uma experiência gastronômica única aos hóspedes e visitantes do hotel”, comenta Maria Fernanda Suñé, gerente de Growth B2B da Nespresso. “Nosso objetivo é enriquecer ainda mais as tardes de domingo, com uma variedade de opções deliciosas com o aroma e o sabor inconfundíveis que só o café Nespresso tem”, complementa.

Desperte os sentidos

A ideia do menu é ressaltar os sabores por meio da harmonização de pratos e cápsulas. Desde o waffle clássico com Nutella acompanhado pelo cappuccino de paçoca até os pancakes com maple syrup harmonizados com o Nespresso Samba ou, ainda, os ovos benedict servidos com o espresso tônica maracujá e capim-santo. Para a sobremesa, experimente a tartelete de pink lemonade com Nespresso Finezzo ou as trufas ao rum com Nespresso Ristretto. Não deixe de provar o quindim de maracujá com cumaru, exclusivo do Must, com Nespresso Forte, ou o clássico pudim Tivoli com Nespresso Brazil Organic.

Para potencializar a harmonização dos sabores, Tatiana Nakamura, coordenadora de Cafés e Eventos da Nespresso Brasil, sugere, ao combinar a ingestão de alimentos e café, experimentar tomar um gole de café antes de finalizar a mastigação, criando sensações únicas pela combinação da comida e bebida. Essa interação na boca, seja por similaridade, seja por contraste, realça a percepção tanto do alimento quanto do café e torna a celebração da data ainda mais presente.

Serviço

Must Restaurant — Tivoli Mofarrej São Paulo

Domingos — Horário: das 13h às 16h

End.: Alameda Santos, 1.437, Cerqueira César | São Paulo/SP, Brasil

Tel.: +55 (11) 3146-5922

E-mail: mustrestaurant.tspm@tivolihotels.com

Reservas: + 55 11 3146-5922 ou + 55 11 3146-5900

www.tivolihotels.com