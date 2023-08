Dia dos Pais: 3 dicas do Cauã Reymond para escolher o melhor presente

Cauã Reymond é um trendhunter. Isso quer dizer que o ator está sempre em busca das principais tendências de moda e inspirado nas referências. Essa característica ajuda na hora de escolher o melhor presente para o Dia dos Pais. A pedido da EXAME Casual, o pai da Sofia deu dicas de como acertar na homenagem, levando em conta o estilo e a personalidade de cada um.

1. Pai versátil

Para aquele pai que gosta de estar bem vestido em qualquer ocasião, o ator sugere a jaqueta overshirt icon resinada preto. A peça é confeccionada em tecido plano de algodão, poliéster e elastano com superfície resinada. A modelagem tem gola colarinho, bolsos frontais, mangas longas com abotoamento nos punhos e fechamento frontal por botões.

"Essa jaqueta da Aramis não tem erro. Ela é uma peça superversátil, que pode ser usada sozinha ou em sobreposições", orienta.

2. Pai atemporal

Se o seu pai tem um estilo mais atemporal, Cauã indica a jaqueta corta vento square liquid repeller preto. O produto é confeccionado em tecido plano de poliéster com modelagem ampla. "É uma peça que conquistou meu coração. Tem uma estampa marcante e cheia de personalidade", diz.

A jaqueta tem padronagem quadriculada, capuz com cordão de ajuste que pode ser recolhido na gola, mangas longas com elástico nos punhos, detalhe com o logo da marca na manga esquerda, forro, bolsos frontais e fechamento frontal em zíper.

3. Guarda-roupa compartilhado

Já para os filhos e pais que compartilham o mesmo estilo, Cauã sugere o moletom com capuz liso castor, que faz parte da collab dele com a Aramis. A blusa de agasalho é confeccionada em moletom de algodão e poliéster com modelagem reta. A peça tem capuz com botões metálicos de pressão, bolso frontal do tipo canguru, logo da marca em relevo do lado esquerdo do bolso, mangas longas e acabamentos canelados.

Cauã como consultor por um dia

Na nova campanha de Dia dos Pais da Aramis, o ator Cauã Reymond assumiu o papel de consultor da marca por um dia, oferecendo dicas de presentes para pais e filhos e explorando a versatilidade do mix de produtos. Gravada na loja Aramis da Oscar Freire, em São Paulo, a peça publicitária propôs uma experiência imersiva para o trendhunter.

“Ao longo desses quase dois anos de parceria com a Aramis, as campanhas de dia dos pais são sempre especiais para mim. A paternidade é a experiência mais transformadora da minha vida e que me trouxe um novo olhar para o mundo”, disse o ator.