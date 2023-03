Dia do Consumidor 2023: descontos em turismo, beleza, decoração e bebidas

Celebrado amanhã, 15, o Dia do Consumidor foi criado para relembrar e proteger os direitos que existem na relação entre empresa e clientes e promete aquecer as vendas neste mês. Algumas redes estão oferecendo promoções e descontos em produtos e serviços, apenas para a data ou até o final do mês, como forma de prestigiar seus consumidores. Confira a seleção de descontos:

Turismo

Rede Carmel Hotéis

A Rede Carmel Hotéis, conhecida por seus resorts de luxo no litoral do Ceará, proporciona experiências e estruturas de alto padrão, além de muita calmaria e cenários incomparáveis. Situados a poucos quilômetros de Fortaleza, os três luxuosos hotéis Carmel Taíba Exclusive Resort, Carmel Charme Resort e Carmel Cumbuco Resort, são as escolhas perfeitas para aqueles que buscam relaxar em meio à paisagens paradisíacas.

Com a Semana do Consumidor chegando, a rede irá disponibilizar condições especiais para reservas nos exclusivos hotéis. Para Carmel Taíba Exclusive Resort, a rede oferece até 15% de desconto, enquanto que no Carmel Charme Resort e Carmel Cumbuco Resort, o desconto chega até 25% nas tarifas em hospedagens válidas de março a 20 de dezembro. A promoção até 19 de março.

Beach Park

Com ofertas imperdíveis para curtir momentos de lazer e bem-estar em família, o Beach Park promove, de 12 a 15 de março, a “Semana do Consumidor 2023”, com descontos de até 30% em hospedagens que podem ser utilizadas até junho de 2023. Para os clientes que quiserem adquirir os pacotes em primeira mão com descontos ainda mais atrativos, basta se cadastrar na lista vip, conferir as ofertas antecipadamente no dia 11 de março e obter tarifas que podem chegar até 40% de desconto, com pagamento via PIX.

Durante a “Semana do Consumidor Beach Park 2023”, é possível encontrar opções para 2 adultos com café da manhã e jantar, por a partir de R$ 1.169,60 no Oceani Beach Park Hotel ou no Suite Beach Park Resort por a partir de R$ 1.193,65.

Os pacotes para hospedagem podem ser parcelados em até 10 vezes sem juros. Além disso, a remarcação é gratuita, desde que seja solicitada em até 7 dias antes do check-in e para datas dentro do período de validade da utilização dos descontos (até junho de 2023). Além dos descontos na hotelaria, os hóspedes dos resorts do Beach Park poderão adquirir os passaportes individuais de acesso ao Aqua Park, com condições especiais e uso a partir de 2 a 7 dias. As reservas podem ser feitas no site beachpark.com.br ou pela Central de Vendas no (85) 4012-3040.

Bebidas

Evino

Para o mês do consumidor, a Evino terá até 70% de desconto em vinhos e prêmios a partir de R$ 300 em compras. Os prêmios foram divididos em 5 categorias, definidas a partir de um valor mínimo em compras: categoria bronze (para compras a partir de R$ 300), categoria prata (para compras a partir de R$ 450) categoria ouro (para compras a partir de R$ 700), categoria platinum (para compras a partir de R$ 1.000) e categoria black (para compras a partir de R$ 5.000).

Os prêmios de todas as categorias, com exceção da black, são resgatados na hora, no site e no aplicativo, a partir de um cupom que deve ser inserido no carrinho antes de finalizar - há opções de kits de vinhos como o Punta Negra Malbec 2022, Viñapeña Tempranillo, Portada Winemaker’s Rosé, e acessórios como par de meias da evino, marcadores de taças e bag de vinhos. Na categoria black, o prêmio é uma adega de oito garrafas da Philco.

Johnnie Walker

O site de The Bar, e-commerce oficial da Diageo, definiu uma série de promoções para todo o mês de março. Dentre elas, se destaca uma que presenteará toda compra acima de R$499,90 com uma miniatura de 50 ml de Johnnie Walker Black Label e um copo da marca, perfeito para drinks.

WineBrands

Conhecida pelo seu portfólio exclusivo de vinhos premium, a importadora WineBrands irá disponibilizar descontos especiais em uma seleção de mais de 40 rótulos de produtores premiados, com reconhecimento internacional. A ação tem início na quarta-feira (15) e se estende por todo o mês de março.

Ativando três promoções simultaneamente, a importadora oferece opções que agradam tanto o bolso quanto o paladar dos consumidores. Além do desconto de até 50% OFF em produtos selecionados, os clientes podem aproveitar a promoção Compre e Ganhe, levando uma garrafa adicional na compra de rótulos especiais como Frescobaldi, De Martino e Riccitelli. A WineBrands também disponibilizou descontos progressivos em produtos selecionados, como o Riccitelli Hey Rosé! e De Martino Estate Reserva Cabernet Sauvignon, entre outros, com até 20% OFF para compra de 6 unidades ou mais.

A lista completa de produtos em promoção para o Mês do Consumidor já pode ser encontrada no site oficial da WineBrands. Para mais informações e promoções exclusivas, cadastre-se na newsletter através do site e acompanhe as atualizações pelo instagram @winebrandsbr.

Grupo Henkell Freixenet

Para celebrar o Dia do Consumidor, o Grupo Henkell Freixenet, líder de espumantes, promove uma campanha no site da marca com descontos progressivos em rótulos selecionados de vinhos e espumantes. Na compra de 4 garrafas, ganhe 5% de desconto no valor total da compra; na compra de 6 garrafas o desconto aplicado é de 10%, já para a compra de 8 ou mais garrafas o consumidor tem o abono de 15% de desconto. Entre os rótulos brancos disponíveis, Freixenet Pinot Grigio (R$ 99,90), Freixenet Sauvignon Blanc (R$ 84,90) e Orube (R$ 129,90) estão na seleção. Para quem prefere vinhos tintos, Freixenet Rioja (R$ 94,90), Freixenet Chianti (R$ 84,90) e Solar Viejo.(R$ 83,90) Já entreos Cavas, boas apostas são os clássicos Córdon Negro (R$76,99) e Carta Nevada (R$ 69,99). Os produtos estão disponíveis para compra no site da marca (freixenet.com.br) e com entrega para todo o Brasil.

Casa

Tok&Stok

A marca de móveis e decoração terá até 31 de março mais de sete mil produtos com até 50% de desconto em todas as lojas, site e aplicativo da marca. Com peças que passam pelos mais diversos ambientes, é possível encontrar mesas, sofás, aparadores, poltronas e diferentes utensílios para casa, além de produtos com design assinado por grandes nomes do mercado.

Le Creuset

A marca francesa pioneira unir cor, design e qualidade em panelas e utensílios de cozinha, promove a "Semana do Consumidor Le Creuset", com frete grátis e descontos de até 30% em produtos selecionados do site. A promoção acontece até o dia 20. A seleção especial de descontos inclui bowls, frigideiras, moedores, pratos, saca rolhas, suporte para ovo, entre outros.

Beleza

Sephora

Até amanhã, 15, a Sephora irá proporcionar ofertas de, no mínimo, 15% OFF em marcas selecionadas do portfólio da rede no Brasil, que englobam itens de todas as categorias, como maquiagem, skincare, haircare e fragrâncias, disponíveis em todos os pontos de venda Sephora no Brasil, incluindo também site e aplicativo mobile.

Sallve

Até 20 de março, todo o e-commerce da marca estará com 20% de desconto, ativado via cupom. Além disso, o site de Sallve trará dinâmicas relâmpagos, divulgadas ao longo do mês nas redes sociais da empresa.

Os demais canais de venda, como Mercado Livre e Época Cosméticos, também estarão repletos de dinâmicas e descontos imperdíveis. Na Época Cosméticos, por exemplo, vão acontecer dois momentos de descontos, onde em cada momento produtos selecionados entrarão em descontos, durante as duas fases das dinâmicas os descontos podem chegar até 40%.

Simple Organic

Para comemorar os 6 anos da marca e o dia do consumidor, a Simple Organic, marca brasileira de cosméticos com ingredientes orgânicos, veganos, naturais e cruelty-free, preparou uma promoção especial para os seus consumidores. Dos dias 6 a 19 de março, todos os produtos estarão por até R$ 99,00 em todo seu e-commerce e lojas físicas, além de frete grátis para todo o Brasil nas compras acima de R$249.

L'Occitane en Provence

Para o Dia do Consumidor, L'Occitane en Provence, marca francesa de produtos de alta qualidade e performance, preparou cinco dias de promoções progressivas para os clientes. Entre os dias 15 e 19 de março, na compra de 3 itens, os clientes ganharão 20% de desconto, na compra de 4 itens, receberão 30% de desconto e, ao adquirir 5 itens, serão 40% OFF na compra.

Contém 1g

Até 20 de março, consumidores poderão adquirir maquiagens da marca com até 30% de desconto. Em Fevereiro de 2023 a marca lançou a coleção New Wave, uma coleção muito colorida e versátil, que permite aos seus consumidores exercitar a criatividade e a auto expressão.

Dentre os destaques da promoção estão o Lançamento New Wave. Na compra de dois itens, desconto de 20% mais uma nécessaire, e a compra de três itens, desconto de 25% mais uma nécessaire.

Braé

A Braé Hair Care, conhecida mundialmente por seus produtos de hair care de alta performance e fórmulas exclusivas e inovadoras presentes em linhas profissionais e home care, chega com mais uma oportunidade imperdível para quem quer cuidar dos fios e conhecer os produtos da marca.

No mês da mulher e do consumidor, os clientes encontrarão descontos imperdíveis de até 30% off em todos os produtos disponíveis no site oficial da marca, desde seu último lançamento, o Beach Hair Day, aos queridinhos como o fluído finalizador Essential e toda linha Devine. E as promoções não param por aí, além do desconto, compras acima de R$ 99,00 terão frete grátis para todo o Brasil.

Spa Express

Até 18 de março, a SPA Express, maior rede de franquias de SPA em domicílio, vai disponibilizar aos clientes 20% de desconto no tratamento ReduxPOWER. O método patenteado pela marca, que utiliza técnicas de massagem para combater a celulite e a gordura localizada, pode ser agendado pelo site.

