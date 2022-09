Dia das Bruxas ou Halloween? Confira os eventos para comemorar a data

Faltam apenas oito dias para outubro e, com isso, a tradicional temporada de eventos de Halloween – que, neste ano, terá festas desde o início do mês e até experiências com Quarteto de Cordas. Para quem sempre celebra o Dia das Bruxas (que acontece no próximo dia 31), a boa notícia é que a data também serviu para atrair boas atrações musicais, como é o caso do alemão Claptone.

Confira os eventos de Halloween previstas para outubro

Music Motion :: Dark Nights

Primeira festa temática do próximo mês, a Music Motion é realizada desde 2013 e dispensa fantasia – só que o traje é all black. Realizado em uma mansão do bairro paulistano do Morumbi, próximo à tradicional Casa da Fazenda, o evento começa junto ao pôr do sol. Entre as atrações estão Galucci, Aline Rocha e Maz, especializados em música eletrônica. Entradas à venda na Ingresse.

Halloween do Copa

É no tradicional Hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, que é realizada uma das maiores festas de Halloween do país. E, após o hiato de dois anos devido à pandemia, o evento retorna no dia 28 de outubro com decoração dedicada ao Dia das Bruxas, atenção à gastronomia, variedade de bebidas e, claro, convidados fantasiados. Tudo com muita música. Entradas à venda na Ingresse.

Castro Halloween

Eis que a Festa Castro, referência em música eletrônica e com foco no público LGBTQIAP+, terá nova edição dedicada ao Halloween no dia 15 de outubro – feita dentro de uma fábrica de brinquedos em São Paulo. Não bastasse a locação temática, o evento terá grandes nomes, como o alemão Claptone, que já se apresentou durante Coachella e Rock in Rio. Entradas à venda na Ticketswap.

Candlelight Halloween: Um concerto de arrepiar

Com experiências sensoriais que vão além da própria música, o Cadlelight faz apresentações a luz de velas e, para 23 de outubro, levará um Quarteto de Cordas (ainda não revelado) ao Teatro Bradesco. Todas as músicas terão “inspiração sombria”, como I Put A Spell On You, de Nina Simone; Thriller, de Michael Jackson; e Heads Will Roll, de Yeah Yeah Yeahs. Entradas à venda na Fever.

Halloween Nos Trilhos

No sábado que antecede o Dia das Bruxas, o fãs da data poderão comemorar em pleno Nos Trilhos, espaço criado em meio a uma estação de trens abandonada no industrial bairro da Mooca, na zona leste de São Paulo. Tanto que os próprios vagões envelhecidos fazem parte da decoração – além de personagens a caráter. No som, há eletrônico, pop e funk. Entradas à venda na Sympla.

