Dia da Lasanha: 12 restaurantes para provar o prato italiano em São Paulo

Com camadas intercaladas de massa, molho, queijo e o que mais a criatividade mandar, a lasanha é tão popular que ganhou uma data para celebrar a sua criação: 29 de julho. O Dia da Lasanha foi instituído nos Estados Unidos de maneira informal e aos poucos ganhou o mundo.

Há quem defenda que o prato tem raízes gregas, mais especificamente de uma massa em tiras chamada laganon. Mas, o que se sabe de fato é que o prato é consumido desde o Império Romano e teve seu primeiro registro em livro no século 13. À época, a lasanha era feita apenas com queijos e temperos intercalados entre as folhas de massa, o molho de tomate só foi adicionado no preparo cerca de 300 anos depois.

No Brasil, o hábito de comer lasanha, sobretudo nos almoços de domingo, veio junto com os primeiros imigrantes italianos. Versátil, o prato ganhou diversas reinterpretações em restaurantes da cidade, seja nos ingredientes ou mesmo na apresentação. É o caso da famosa Lasanheta de Vitelo criada por Salvatore Loi para o Modern Mamma Osteria (Moma), em que o prato é servido “deitado”, como o chef costuma dizer.

Confira diferentes versões para comemorar o Dia da Lasanha em São Paulo.

Modern Mamma Osteria

O badalado restaurante possui duas unidades na capital, uma no Itaim Bibi e outra em Pinheiros. Renovado pelos chefs Salvatore Loi e Paulo Barros, o menu traz agora a Mil Folhas de Lasanha (R$ 88), que vem recheada com mozzarella de búfala e sugo ao creme de cogumelos. Ela chegou para fazer par com a queridinha Lasanheta de Vitelo (R$ 96), com creme de grana padano e trufas negras.

Serviço: Itaim Bibi: Rua Manuel Guedes, 160 – Itaim Bibi, São Paulo/SP – Telefone: (11) 93083-8387 | Horário de funcionamento: segunda a quinta, das 12h às 15h e das 18h30 às 23h, sexta das 12h às 16h e das 18h30 às 23h, sábado das 12h às 23h e domingo, das 12 às 21h. Pinheiros: Rua Ferreira de Araújo, 342 – Pinheiros, São Paulo/SP | Horário de funcionamento: segunda a quinta, das 12h às 15h e das 18h30 às 23h, sexta das 12h às 16h e das 18h30 às 23h, sábado das 12h às 23h e domingo, das 12 às 21h.

Nonna Rosa

Comandado pelo chef Gabriel Marques, o restaurante tem ambiente intimista, perfeito para um almoço ou jantar a dois. O menu reúne receitas clássicas como a lasanha à bolonhesa, que ali ganha o nome de Lasagna della Rosa (R$ 87). Para acompanhar, a carta traz diferentes opções de vinho em taça.

Serviço: R. Padre João Manuel, 950 – Jardim Paulista, São Paulo/SP – Telefone: (11) 2369-5542 | Horário de funcionamento: segunda a quarta das 12h às 16h e 19h às 23h, quinta e sexta das 12h às 16h e 19h à 0h, sábado das 12h à 0h e domingo das 12h às 17h.

Piccini Cucina

Com um pastifício no segundo andar e ambientação que remete à Toscana, o restaurante tem o menu sob responsabilidade do chef Ney Alves. Há diferentes variações de lasanha, entre elas a Lasagna di Baccalà (R$ 110), feita com bacalhau com molho pomodoro e azeitonas pretas. Outras sugestões são o Rotolone Alla Bolognese (R$ 95), uma lasanha redonda com molho de carne e cogumelos, e a Lasagna di Verdure (R$ 90), com berinjela, abobrinha, scamorza defumada e pesto.

Serviço: Rua Vitório Fasano, 49 - Jardim Paulista, São Paulo/SP – Telefone (11) 96481-7877 | Horário de funcionamento: segunda das 12h às 15h e das 19h às 23h, terça a quinta das 12h às 15h e das 19h à 0h, sábado das 12h às 17h e das 19h à 0h, domingo das 12h às 17h e das 19h às 22h.

Flora Bar

O bar escurinho e intimista mantém uma pequena (e charmosa) floricultura na frente. O menu foi reformulado pelos experientes Rubens Catarina e Vinicius Pires, e agora traz sugestões como a Lasanha de Berinjela (R$ 52). A receita intercala camadas de massa com mozzarella de búfala, tomates frescos e molica.

Serviço: Rua Padre João Manuel, 795 - Jardim Paulista, São Paulo/SP | Horário de funcionamento: segunda a sábado das 19h à 1h; domingo das 19h à 00h.

Temperani Cucina

No restaurante italiano Temperani Cucina, localizado no complexo Vila Anália, é possível encontrar as opções Lasagna Fritta (R$ 54), com cubinhos de lasanha empanados e fritos e a Lasagna Bolognese (R$ 86), feita com massa verde de espinafre, bechamel, parmesão e o clássico ragu Bolognese.

Serviço: Rua Cândido Lacerda, 33 – Jardim Anália Franco. Telefone: 11 2674-0843. Horário: Segunda e terça, das 12h às 16h e das 19h às 23h. Quarta e quinta, das 12h às 23h30. Sexta e sábado, das 12h à 00h. Domingo, das 12h às 22h.

Gero Itaim

O Hotel Fasano São Paulo Itaim, localizado no Itaim Bibi, abriga a segunda unidade do restaurante Gero na capital paulista. Por lá, é possível apreciar a deliciosa a Lasanha bolognesa com massa verde (R$ 155).

Serviço: Rua Pedroso Alvarenga, 706 – Itaim Bibi. Telefone:(11) 3513- 7480. De segunda a quinta, das 12h às 15h e das 19h a 00h. Sexta e Sábado, das 12h às 16h e das 19h à 1h. Domingo, das 12h às 22h

Trattoria Fasano

A Trattoria Fasano, além de ser um endereço sofisticado e aconchegante, ainda entrega o melhor da gastronomia do sul da Itália. Por lá, é possível encontrar a Lasagna verde a bolognesa (R$ 127) que é uma das estrelas da casa.

Serviço: Rua Iguatemi s/n (entre a Rua Joaquim Floriano e a Av. Horácio Lafer) – Itaim Bibi. Telefone:(11) 3167-3322. Horário: Segunda a quinta, das 12h às 15h e das 19h à 00h. Sexta e sábado, das 12h às 16h e das 19h à 00h. Domingo, das 12h às 17h

Emporio Fasano

O Emporio Fasano, localizado no coração do bairro Jardins, além de entregar o melhor da culinária italiana possui uma seleção cuidadosa de vinhos que harmonizam perfeitamente com a lasanha. Por lá, é possível encontrar a Lasagna de beringela (R$ 69) e a Bolognesa (R$ 72). A Lasanha da Rotisseria (R$ 11,50 com 100g) é uma opção bem suculenta que pode ser consumida no local ou em casa, de acordo com a preferência do cliente.

Serviço: Rua Bela Cintra, 2245 - Jardins. Telefone: (11) 3896-4300. Horário: Segunda a sábado, das 08h às 20h. Domingos e feriados, das 09h às 19h

Così

O chef Renato Carioni acaba de incluir a Lasagna Di Mare (R$ 169), feita com mexilhão, camarão, polvo e lula ao molho de tomates frescos, no cardápio do italiano contemporâneo Così, que ocupa um prédio com três ambientes no total: deck, salão interno e charutaria.

Serviço: Rua Haddock Lobo 1589. Fone: 3061-9543.

Pipo

O Pipo, restaurante do chef Felipe Bronze e comandado pela chef Giovanna Perrone, é um verdadeiro refúgio gastronômico situado dentro do MIS (Museu da Imagem e do Som). O restaurante oferece uma experiência culinária que se destaca não apenas pelos sabores, mas também pelo ambiente acolhedor e charmoso. E para o Dia da Lasanha, comemorado em 29 de julho, nada melhor do que saborear a versão de costela da casa. A Lasanha (R$ 79) tem camadas generosas recheadas de uma suculenta costela. A massa, que é servida “deitada”, chega à mesa em volta de um molho de tomate assado. Folhas de agrião e picles de cebola dão o toque final ao prato.

Serviço: Museu da Imagem e do Som (MIS) - Av. Europa, 158 – Jardim Europa. Horário de funcionamento: terça-feira a sexta-feira das 12h às 16h e das 19h às 23h; aos sábados das 12h às 00h e domingo das 12 às 17h. Reservas podem ser feitas pelo site: https://www.getinapp.com.br/sao-paulo/pipo

La Serena

Vale experimentar a Pasticcio di Patate (R$ 143), uma lasanha com fonduta de parmesão, mortadela italiana e pistache. A culinária do La Serena é inspirada no Sul da Itália e apresenta opções criativas e refrescantes, além de um bar de crudos com diversas opções frescas, como ostras, polvo e peixe branco.

Serviço: Shopping JK Iguatemi Piso Térreo (Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041, Vila Olímpia, São Paulo, SP)

Manduque Massas

A casa é dedicada à gastronomia italiana, e traz diferentes opções de lasanha toda semana. Entre elas está a Lasanha de Ossobuco (R$ 72), mas também é possível encontrar versões de cogumelos, bolonhesa e de queijo. Também é possível comprar o prato pronto congelado, já que o restaurante também funciona como empório.

Serviço: Rua Pedro Cristi, 89 (Mercado de Pinheiros) - Pinheiros, São Paulo/SP | Horário de funcionamento: segunda a sábado, das 11h às 18h.