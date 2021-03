De "canceladora" a "cancelada": Karol Conká vira alvo de outros famosos

Se você tem uma televisão ou um computador e vive no Brasil, é impossível que ainda não tenha visto ou ouvido falar sobre o Big Brother Brasil 2021 e sobre as polêmicas que envolvem a rapper Karol Conká. Na internet, não se fala de outra coisa: a artista curitibana que entrou como uma das favoritas pelo público conseguiu o feito de incinerar sua própria imagem em menos de sete dias e agora passa por um escrutínio pouquíssimas vezes visto nos quase 20 anos do reality show.

A cantora que entrou no programa ao lado de outros famosos no grupo "camarote" está percorrendo o caminho inverso do que se esperava: em vez de ampliar seu público e fortalecer sua imagem, Conká virou detratora de si mesma e até mesmo seus colegas de profissão se viram obrigados a fazer pronunciamentos contra os comportamentos da artista.

Sem citar nomes, a cantora Anitta falou indiretamente sobre Conká e criticou os chamados "canceladores", o que na internet se refere a detratores que exploram ao máximo um erro alheio sem abertura mínima para defesa ou diálogo. Em um story postado em suas redes sociais, Anitta disse acreditar que a internet está assistindo a uma espécie de personificação do que o próprio ambiente virtual inventou, os "cancelamentos".

Anitta se posicionou a cerca das atitudes da Karol Conka dentro do #BBB21 pic.twitter.com/br0B1Lq2oy — Garoto do Blog 🗣 (@garotxdoblogofc) February 2, 2021

Já a cantora Jojo Todynho, que venceu a última edição do reality A Fazenda, foi mais incisiva e se disse decepcionada com os comportamentos de Conká dentro do BBB. "Toda a admiração que tinha por você, Karol, acabou. Estou deixando de te seguir", disse.

opinião de jojo todynho sobre karol com k. pic.twitter.com/2InZqPmjkI — fane • (@fanetuits) February 1, 2021

Jojo não foi a única que deixou de seguir Conká, que também não está mais nos contatos de Anitta. Segundo o site Social Blade, desde domingo, a rapper já perdeu mais de 200.000 seguidores nas redes sociais.

A cantora carioca Ludmilla chegou a dizer que fará campanha pela saída de Conká do reality

A Karol com k teve a audácia de perguntar a onde estava Deus o amigo do Lucas??? Mano quando ela for pro paredão eu faço questão de fazer um multirão pra ela sair, quem topa? — Ludmilla 👑 (@Ludmilla) February 1, 2021

Até mesmo o Emicida, conhecido por ser um artista reservado, mostrou sua decepção nas redes: o post já acumula quase 350.000 curtidas.

Meu Deus Karol 😔😔😔😔😔😔 — emicida (@emicida) February 1, 2021

Já Linn da Quebrada, artista que já trabalhou em músicas com Conká, escreveu em suas redes sociais que é preciso pensar em outras formas de reparação para além dos "cancelamentos".

a única forma de lidarmos com o cancelamento que ta rolando na casa eh cancelando a karol tbm??!

nossa única alternativa eh a reprodução compulsória??

precisamos urgentemente pensar em outras formas de reparação. — Linn da Quebrada (@linndaquebrada) February 2, 2021

Como tudo começou?

A primeira grande polêmica de Conká no BBB foi na sexta-feira, 29, quando a cantora acusou a advogada paraibana Juliette de ser mal-educada e criticou os gestos da participante, relacionando-os com o lugar de origem de Juliette. Conká também deu entender que, por ser de Curitiba, é mais educada, o que foi lido como xenofobia por muitos que acompanham o programa.

Na madrugada daquele mesmo dia, durante uma festa, Conká se indispôs com o participante Lucas Penteado, que por sua vez brigou com quase todos os participantes da casa ao propor que os negros se unissem para eliminar os brancos do reality. Depois desse dia, Conká disse que daria uma lição em Lucas. Entre as ofensas trocadas, ela chegou a pedir que Lucas se retirasse da mesa para que ela pudesse comer.

A assessoria de comunicação que cuida das redes sociais de Conká publicou uma nota dizendo que a intenção da cantora não foi ofender os nordestinos, admitindo que a artista fez mau uso da palavra "educação".