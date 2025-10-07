Crise do metanol: 52% dos bares de SP per mantiveram faturamento, diz associação

"Não se trata de uma crise do setor de alimentação fora do lar, mas de um ataque criminoso a uma categoria específica de produtos", diz a análise da Abrasel. A entidade lançou uma cartilha com orientações sobre como identificar fornecedores confiáveis de bebida, cuidados no armazenamento e descarte correto de embalagens, para evitar que as garrafas originais sejam utilizadas por falsificadores.

Nesta terça (7) o estado de São Paulo teve a terceira morte confirmada de uma pessoa que ingeriu bebida alcoólica com metanol. A vítima era Bruno Araújo, de 30 anos, que estava internada em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, desde 29 de setembro, e morreu na segunda (6). Ela ingeriu vodca com suco de pêssego.

Preocupação chega ao Rio

Desde o fim de setembro, o aumento de casos de intoxicação por metanol em bebidas alcoólicas em diferentes estados do Brasil acendeu um alerta. O Ministério da Saúde atualizou, na última segunda-feira, para 217 o número de notificações, dos quais 17 foram confirmados e 200 continuam em investigação pelas autoridades brasileiras.

O Sindicato de Bares e Restaurantes do Rio (SindRio) estima que tenha havido queda entre 60% e 80% nas vendas de destilados e de drinques com a bebida. O índice é similar ao da rede Belmonte, tradicional no Rio de Janeiro, com oito casas, que não viu prejuízo em caixa porque a clientela migrou, principalmente para o chope.