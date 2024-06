Você sabe quais são as 10 empresas mais valiosas dos EUA?

O mercado de ações americano é um dos mais robustos e dinâmicos do mundo. A bolsa de Nova York (NYSE), por exemplo, tem cerca de 3 mil empresas listadas, totalizando um valor de mercado de aproximadamente US$ 28 trilhões. Já a Nasdaq, que abriga aproximadamente 3.400 empresas, possui um valor de mercado conjunto de US$ 25 trilhões, segundo dados da Statista.

Entre todas essas companhias listadas no mercado americano, as 10 mais valiosas de acordo com o ranking da Companies Market Cap de 27 de junho de 2024 são:

Microsoft - US$ 3,373 trilhões – US$ 453 cada ação Apple - US$ 3,265 trilhões – US$ 212 cada ação NVIDIA - US$ 3,041 trilhões – US$ 123 cada ação Alphabet (Google) - US$ 2,293 trilhões – US$ 186 Amazon - US$ 2,034 trilhões – US$ 195 cada ação Meta (Facebook) - US$ 1,309 trilhões – US$ 516 cada ação Berkshire Hathaway - US$ 882 bilhões – US$ 408 cada ação Eli Lilly – US$ 812 bilhões – US$ 901 cada ação Broadcom – US$ 734 bilhões – US$ 1.579 cada ação Tesla – US$ 621 bilhões – US$ 194

Vale pontuar que esses valores mudam constantemente, em função das variações dos preços das ações.

Como investir na bolsa americana morando no Brasil

Investir em qualquer uma dessas empresas listadas nas bolsas americanas é uma oportunidade aberta inclusive para quem reside no Brasil.

Uma das possibilidades para isso é abrir uma conta global em uma plataforma brasileira que ofereça acesso ao mercado internacional de ações. A Nomad, por exemplo, é uma dessas plataformas que, através de parcerias com instituições internacionais, permite que investidores brasileiros adquiram ações de empresas listadas nas bolsas americanas.