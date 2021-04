Conmebol receberá 50 mil doses da Coronavac para vacinar jogadores

A Conmebol, entidade máxima do futebol sul-americano, anunciou nesta terça-feira, 13, que receberá uma doação de 50 mil doses da vacina contra covid-19 feita pela farmacêutica chinesa Sinovac Biotech, a fabricante da Coronavac.

“É a melhor notícia que a família do futebol sul-americano pode receber, à qual devemos nossos melhores esforços na Conmebol", comemorou em nota, o presidente da entidade, Alejandro Dominguez.

A imunização terá como foco os jogadores dos principais clubes do futebol profissional da América do Sul, além de profissionais (árbitros e comissão técnica, por exemplo) envolvidos em torneios masculinos e femininos organizados pela confederação.

Como a vacina da Sinovac é administrada em duas doses, a entidade conseguirá vacinar 25 mil pessoas com a doação.

"Este é um grande passo para derrotar a pandemia, mas de forma alguma significa que estamos baixando a guarda. Vamos manter o nosso trabalho responsável, que nos permitiu concluir os nossos torneios com tranquilidade e sem alterar os formatos ”, disse Dominguez.

Este é o primeiro acordo que uma confederação de futebol no mundo conseguiu com uma farmacêutica para fornecimento da vacina contra covid-19.

No comunicado, a entidade agradeceu o presidente do Uruguai, Luis Lacalle Pou, e ao embaixador do Uruguai na China, Fernando Lugris, por costurarem o acordo com a Sinovac. O dirigente também agradeceu ao laboratório chinês pelo gesto de solidariedade.

“A Presidência do Uruguai, em seu claro compromisso com o apoio ao esporte, abnegadamente ofereceu seus bons ofícios para mediar perante a Sinovac"

A nota informa que detalhes logísticos e operacionais do processo de vacinação serão devidamente informados no futuro, em coordenação com as associações de membros.

A Conmebol afirmou que a doação das vacinas assegura a realização da Copa América, prevista para iniciar em junho na Colômbia e na Argentina.