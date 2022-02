Conheça o polêmico SUV da Ferrari que brigará com Lamborghini Urus em 2023

O novo SUV da Ferrari foi confirmado pela marca há mais de três anos, mas ainda não havia nenhum indício de como ficaria o primeiro utilitário da empresa – chamado Purosangue. E não é que vazaram imagens do modelo nesta semana? Em publicações das redes sociais (com fotos que parecem dentro da fábrica), a novidade apareceu com o desenho definitivo meses antes do lançamento.

Não é difícil identificar referências a outros esportivos recentes da Ferrari: na dianteira, as linhas são semelhantes à SF90 Stradale, à dupla SP1 e SP2, além da “básica” Roma; enquanto a traseira repetiu alguns elementos da recém-apresentada 296 GTB. Nos flagras do CocheSpias, é possível observar os vincos dos para-lamas e portas, só que ainda não dá para ver completamente as laterais.

Criada para brigar com Aston Martin DBX e Lamborghini Urus, a Ferrari Purosangue deverá ter opção híbrida, combinando o V8 2.0 biturbo ao conjunto elétrico como já acontece no esportivo SF90, além de oferecer um motor V12 na versão topo de linha. E, para não chocar totalmente os fãs da marca, o SUV será pouco menor que os concorrentes, o que também influenciará na dirigibilidade.

Essa é a primeira vez que o SUV da Ferrari aparece sem camuflagens, já que, até então, o modelo era constantemente fotografado com camuflagens – que cobrem a carroceria com adesivos na tentativa de confundir os “curiosos” – ou utilizando carcaça do Maserati Levante. Por enquanto, o lançamento está previsto para o fim deste ano, mas a Purosangue só deverá chegar às ruas em 2023.

