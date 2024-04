Conheça o iate de luxo fabricado no Brasil e feito com mesmo material de foguetes espaciais

Com 23 metros de comprimento e cerca de 250 metros quadrados de área, design inovador, com linhas externas elegantes e esportivas. Esse é o Azimut 74, um dos iates de luxo que estarão expostos no Rio Boat Show, que será realizado no fim de abril. A embarcação tem uma superestrutura em fibra de carbono 100% pura, o mesmo material utilizado em foguetes e carros de Fórmula 1.

“A Azimut Yachts foi pioneira no uso da fibra de carbono no setor náutico, e a Azimut 74, também fabricada no Brasil, é um ícone em luxo e tecnologia admirada por clientes do mundo todo. É um exemplo de inovação graças aos estudos constantes feitos em nosso centro de pesquisas na Itália. Com o uso da fibra de carbono conseguimos uma redução de 30% no peso das superestruturas e isso resultou em melhor desempenho, menor consumo e, por consequência, menor impacto ambiental”, comenta o CEO da Azimut Yachts Brasil, Francesco Caputo.

Além da tecnologia e do design exterior, a Azimut 74 impressiona também pela sofisticação dos acabamentos em seu interior, desenvolvido pelo departamento de arquitetura e design da grife italiana. Os mobiliários são revestidos em tecidos, pedras e madeiras nobres, que aliados ao sistema de iluminação em LED com luminárias de design circulares embutidas no teto, criam uma sensação de aconchego e de bem-estar.

Sala de estar e terraço

A sala de estar conta com um grande sofá em forma de "C" com linhas curvas e poltronas confortáveis. As janelas panorâmicas, projetadas pelo renomado designer náutico italiano Stefano Righini, no convés principal, integram a natureza e os ambientes internos, garantindo o máximo de aproveitamento da iluminação natural.

No convés inferior, a Azimut 74 conta com quatro cabines, suítes que recebem até oito convidados por pernoite. Destaque para a cabine principal, localizada no centro do barco para garantir o máximo de aproveitamento de espaços e isolamento acústico. O ambiente é equipado com uma pequena sala de jantar, banheiro privativo, estofado revestido em couro marfim e um espelho que oculta uma TV de 40 polegadas.

Na parte externa superior, o flybridge se assemelha a um terraço sobre as águas com 40 metros quadrados. O ambiente conta com um segundo posto de comando, enquanto o primeiro está situado no convés principal. Já a proa, parte frontal do barco, é equipada com bancos com encostos reguláveis e um lounge privativo com um sofá em forma de “C”, além de mesa de centro.

Rio Boat Show 2024

A edição deste ano do Rio Boat Show será realizada de 28 de abril a 5 de maio, na Marina da Glória, no Rio de Janeiro e projeta movimentar mais de R$ 240 milhões em negócios, atraindo um público superior a 33 mil pessoas. No evento irmão, o São Paulo Boat Show, realizado em setembro do ano passado, as movimentações passaram os R$ 450 milhões, com a venda de 600 embarcações.