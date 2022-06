Conheça o brasileiro selecionado para jogar no Warriors, atual campeão da NBA

O brasiliense Gui Santos, de 20 anos, é o mais novo selecionado do Golden State Warriors, atual campeão da NBA, a principal liga de basquete dos Estados Unidos. Ex-ala do Minas Tênis Clube foi escolhido pela franquia de San Francisco em draft (seleção) realizado na noite desta quinta-feira (23) no Barclays Center, em Nova York. Gui será o quarto brasileiro a integrar a equipe do Warriors, após Anderson Varejão, Leandrinho Barbosa e Scott Machado.

VEJA TAMBÉM

“Eu estava no quarto já, achei que não ia dar mais, estava indo dormir, esfriar a cabeça. Aí meu agente, Aylton, me ligou e disse ‘vai pra sala agora e liga a TV! Conseguimos!’. E eu falei ‘não brinca comigo assim, não’. E aconteceu! Eu nem esperava mais… E de repente os Warriors me escolhem! Nem sei o que dizer. É muito mais do que um presente, é um sonho que está se realizando. É o melhor presente de aniversário que eu já ganhei. Um sonho meu, da minha família, dos meus amigos…”, disse o jogador, que completou 20 anos na última quarta (22).

O jovem atleta despontou na temporada do ano passado no Novo Basquete Brasil (NBB) tendo sido eleito o “Destaque Jovem” e “Jogador de Maior Evolução”. Em maio o atleta viajou para a Flórida (EUA) a fim de se preparar para o draft. Gui chegou a treinar em grandes franquias como o Orlando Magic, Boston Celtics e Cleveland Cavaliers.

"Fiz bons treinos e treinei bem lá. Me senti muito bem. E encontrei com o Leandrinho também, com quem joguei em Minas. Foi especial. Deixei tudo o que eu tinha nos treinamentos, foi muito intenso, um período de exaustão, de entrega, mas valeu muito a pena”, completou o brasiliense, selecionado na 55ª posição do segundo round do draft.

O ala é o 16º brasileiro a ser selecionado para franquias da NBA, sendo que dois deles jogaram na última temporada (2021/22): Raul Neto (Washington Wizards) e Didi Louzada (New Orleans Pelicans/Portland Trail Blazers).

Brasileiros já selecionados em draft da NBA

2022 – Gui Santos (Golden State Warriors – 55ª posição)

2019 – Didi Louzada (Atlanta Hawks – 35ª posição)

2014 – Bruno Caboclo (Toronto Raptors – 20ª posição)

2013 – Raul Neto (Atlanta Hawks – 47ª posição)

2013 – Lucas Nogueira (Boston Celtics – 16ª posição)

2012 – Fab Melo (Boston Celtics – 22ª posição)

2010 – Paulão Prestes (Minnesota Timberwolves – 45ª posição)

2007 – Tiago Splitter (San Antonio Spurs – 28ª posição)

2006 – Marcus Vinícius (New Orleans/Oklahoma City Hornets – 43ª posição)

2004 – Anderson Varejão (Orlando Magic – 30ª posição)

2004 – Rafael Araújo (Toronto Raptors – 8ª posição)

2003 – Leandro Barbosa (San Antonio Spurs – 28ª posição)

2002 – Nenê Hilário (New York Knicks – 7ª posição)

1988 – Rolando Ferreira (Portland Trail Blazers – 26ª posição)

1984 – Oscar Schmidt (New Jersey Nets – 131ª posição)

1976 – Marquinhos Abdala (Portland Trail Blazers – 162ª posição)

Conheça a newsletter da EXAME Casual, uma seleção de conteúdos para você aproveitar seu tempo livre com qualidade.