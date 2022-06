Roger Federer tem pior ranking desde 1999

Fora das quadras há um ano, Roger Federer tem hoje seu pior ranking desde 1999. Com as pontuações atualizadas divulgadas pela Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), o suíço perdeu mais 28 posições e chegou ao posto de 96º.

A última vez que ele jogou foi na edição de Wimbledon do ano passado, quando chegou até as quartas de final. Em 2022 Federer ficará de fora do tradicional Grand Slam disputado na grama do All England Club pela primeira vez desde 1998.

Recordista de títulos no torneio, ele estreou como campeão juvenil daquele ano. O veterano esteve na chave principal do Grand Slam em todas as edições de 1999 até 2021.

Federer tem previsão voltar ao circuito este ano somente em outubro, em casa, no torneio de Basileia. A ideia é fazer um calendário maior para 2023.

