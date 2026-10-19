Casual
Guia de ViagensARQUITETOS DE DESTAQUEMELHORES RESTAURANTESVINHOSTURISMORELÓGIOSCEOs NO TEMPO LIVRE

Como uma safra fraca virou alívio para as vinícolas da Califórnia

Com armazéns cheios, vendas no menor nível em duas décadas e o boicote canadense, a colheita de 2026, que pode ser quase 50% menor em Napa, ajuda produtores a cortar custos

Vinhedo na Califórnia: em Napa, a colheita de 2026 pode ficar quase 50% abaixo da registrada no ano passado (Reprodução/Napa Valley)

Vinhedo na Califórnia: em Napa, a colheita de 2026 pode ficar quase 50% abaixo da registrada no ano passado (Reprodução/Napa Valley)

Gustavo Frank
Gustavo Frank

Jonalista colaborador

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 06h19.

Priorizar nos meus resultados Google
Tudo sobreGastronomia
Saiba mais

Na Honig Vineyard & Winery, em Napa Valley, a colheita de 2026 rendeu bem menos uvas do que o esperado, e o presidente da vinícola, Michael Honig, recebeu o resultado com alívio. "É uma dádiva", afirmou ao Wall Street Journal, ao comentar o volume reduzido. Segundo ele, a safra curta está ajudando a empresa a atravessar o momento atual.

A avaliação de Honig reflete o que acontece em boa parte da Califórnia, estado que concentra cerca de 80% da produção de vinho dos Estados Unidos. Com as vendas em queda há alguns anos e os armazéns ainda ocupados pelas safras volumosas de 2023 e 2024, colher e vinificar menos fruta reduz gastos com mão de obra, tanques e barricas, além de evitar que novos volumes se somem aos estoques parados.

Calor em março e chuva na floração

O tamanho da colheita começou a ser definido ainda na primavera. Uma onda de calor recorde em março antecipou a brotação das videiras em todo o estado, e o tempo chuvoso e com ventos que veio em seguida prejudicou a polinização, provocando a queda de flores e de frutos em formação. Em Sonoma, a vindima começou tão cedo que Karissa Kruse, CEO da Sonoma County Winegrowers, a classificou como a mais precoce dos últimos 30 a 40 anos. A associação estima um volume entre 35% e 40% abaixo da média histórica.

Em Napa, a redução pode chegar a quase 50% em relação a 2025. Os boletins publicados pelo Napa Valley Register mostram o efeito em cada propriedade. Em Atlas Peak, a Antinori registrou rendimento pelo menos 50% menor, enquanto o Chateau Montelena viu a produção de Sauvignon Blanc cair até a metade da média. Na Vindicta Estate, o peso total colhido ficou em 36% do obtido no ano anterior. Mesmo com o volume baixo, os produtores relatam frutas de boa qualidade, e Ashley Egelhoff, enóloga da Honig, se diz entusiasmada com a safra.

Vinhedos arrancados e propriedades à venda

A quebra chega depois de um 2025 em que o setor já havia encolhido por conta própria. Dados da California Association of Winegrape Growers indicam que cerca de 15,4 mil hectares de videiras foram arrancados no estado no ano passado, o equivalente a 7% da área plantada, e aproximadamente 450 mil toneladas de uvas ficaram sem colher. Alguns produtores chegaram a queimar as plantas, segundo o New York Times, num período em que as vendas de vinho atingiram o menor patamar em mais de 20 anos.

Em Napa, o relatório agrícola do condado registrou a perda de 1.226 hectares de vinhedos em produção e uma queda de US$ 62,3 milhões no valor das uvas, com o Cabernet Sauvignon respondendo por quase três quartos desse recuo. A retração também alcançou o mercado de terras. A McManis Family Vineyards colocou à venda uma propriedade de aproximadamente 1.416 hectares por US$ 22,5 milhões e dividiu outros vinhedos da família em lotes menores.

O comércio exterior agrava a situação. Segundo o Wine Institute, a retirada dos vinhos americanos das prateleiras canadenses custou US$ 357 milhões ao setor em 2025, valor que continuou crescendo ao longo deste ano.

Menos visitas às salas de degustação

Dentro do país, o consumo também diminuiu. Os americanos mais jovens bebem menos que as gerações anteriores, por razões que vão da preocupação com a saúde ao preço, e costumam preferir destilados e cerveja quando optam por álcool. Um levantamento da Sovos ShipCompliant aponta que 2025 teve a maior queda anual de volume já registrada nos envios diretos ao consumidor, e a Califórnia sozinha perdeu US$ 142 milhões nesse canal, o que representa 62% de todo o recuo em valor do setor.

O movimento nas salas de degustação, canal de vendas importante para as vinícolas de Napa e Sonoma, vem caindo há alguns anos. No relatório anual do Silicon Valley Bank sobre a indústria do vinho nos Estados Unidos, um produtor afirmou que contar com a visita do público às salas de degustação já não funciona como antes.

Acompanhe tudo sobre:GastronomiaVinhos

Mais de Casual

Documentário sobre Elizabeth Holmes registra maior estreia do gênero em décadas

Por que alguns azeites extravirgens custam muito mais que outros?

O documentário em que Elizabeth Holmes decidiu contar sua versão

Do Cadillac da Gucci ao Monza de Clodovil, a moda que foi parar na garagem

Mais na Exame

Ciência

Canetas emagrecedoras: estudo aponta 3 alterações em unhas e cabelos

Inteligência Artificial

7 ferramentas gratuitas de IA para quem quer começar sem investir nada

Brasil

O que faz um presidente eleito entre a eleição e a posse?

ExameLab

Wi-Fi no avião: quais companhias no Brasil oferecem e quanto custa?