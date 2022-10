Como é o evento da Porsche no qual não entram clientes da marca

Você sabia que a Porsche considera existirem mais de 200 mil clientes em potencial no Brasil? Essa é a quantidade de milionários do nosso mercado – que têm mais de 1 milhão de dólares de patrimônio líquido. Mas dinheiro não é suficiente para participar de um dos eventos mais exclusivos da marca: o Porsche World Roadshow, realizado em alguns dos principais autódromos do mundo.

VEJA TAMBÉM

Para ter ideia dos bastidores, boa parte da estrutura é enviada diretamente da Alemanha e chega ao destino por navio semanas antes de abrir ao público. Isso significa que objetos de decoração, tendas e até mesmo alguns dos carros passam por um demorado processo de importação. É o segredo para manter o mesmo padrão de Sepang, na Malásia, ao brasileiro Velocitta, por exemplo.

Por aqui, o Porsche World Roadshow serviu de palco para o lançamento do novo Cayman 718 GT4 RS (que tem lugar entre os principais esportivos da marca por 1,157 milhão de reais). Quem já comprou a novidade ainda deverá receber nas próximas semanas, mas há fila de espera para o modelo de 500 cv de potência e características trazidos diretamente dos carros de corrida da marca.

E ainda que a novidade seja raridade nas ruas e até mesmo nas 12 concessionárias da Porsche daqui, já está disponível para um seleto grupo de 340 convidados se divertirem na pista. Isso significa que o Cayman 718 GT4 RS pode ser acelerado sem limites em Mogi-Guaçu no mesmo circuito que recebe a Stock Car – sempre com as coordenadas dos preparadores de pilotos da Porsche Cup.

Só que esse não é o único modelo disponível: os convidados também podem dirigir esportivos como 718 Boxster GTS, 718 Cayman GT4, 911 GT3, 911 Targa GTS, 911 Turbo S, Cayenne Turbo GT, Taycan Turbo S e Panamera Turbo S. Ou seja, opções que podem beirar os 2 milhões de reais ou que já nem estão à venda. Além disso, há aulas de drift com 718 Boxster GTS 4.0 e 911 Carrera S.

Para completar essa experiência, os visitantes ainda podem jogar em dois simuladores de corrida ou conhecer a exposição com oito versões da linha 911 RS, inclusive um raro 911 Carrera RS 2.7 de 1973 – mesmo modelo que inspirou a criação de dois relógios da TAG Heuer. E, como é uma programação para o dia inteiro, também há churrasco de carnes nobres assinado pela Churras 366.

E como participar? Normalmente, o Porsche World Roadshow serve para converter vendas – ou seja, para pessoas que ainda não compraram nenhum carro da marca, mas são considerados clientes com potencial. Mas, neste ano, o foco mudou: foram chamados os clientes que já compraram um veículo, mas que estão esperando pela chegada, já que as filas cresceram durante a pandemia.

Se por um lado os compradores mais fiéis ficam fora da lista (e, de acordo com executivos da marca, isso é inegociável), por outro, eles têm acesso a eventos exclusivos, como o Advanced Driving School, com aulas práticas e teóricas em autódromos; o Racing Festival; e o Club Cup. E a Porsche ainda tem um programa de experiências com viagens para dirigir em pistas clássicas e até no gelo.

Conheça a newsletter da EXAME Casual, uma seleção de conteúdos para você aproveitar seu tempo livre com qualidade.