Esqueça os tênis e as roupas, a nova moda da Vans são os artistas

Artistas são o foco da nova campanha da Vans “Estes projetos são um convite à criatividade”. Em homenagem aos que fazem a arte acontecer, através de desenhos, esculturas, videoclipes, calçados customizados, animações digitais, a marca norte-americana decidiu celebrar a criatividade e homenagear os talentos por trás de cada obra.

Sejam as pinturas coloridas de Rewina Beshue, de San Francisco, que exploram temas de tempo, espaço e realidade, as almofadas em cores vibrantes de Annabell Lee que exibem sua personalidade ousada, o processo do fotógrafo de Los Angeles, Anthony Acosta, para construir sua câmara escura ou a criativa e simétrica marcenaria do coletivo Start From Zero, de Hong Kong. Os recursos da campanha foram direcionados para os artistas darem vida às suas ideias nas diversas formas que a arte pode assumir.

Ao longo do ano, 60 artistas participarão da campanha, que será dividida em quatro fases. Na primeira parte, que estreia hoje (7), 15 artistas serão apresentados. O Brasil também será representado nos próximos lançamentos, ainda sem data.

“Desenhos, pinturas, música, esculturas, edições de vídeo, obstáculos de skate, animações, pranchas de surf estranhas e coisas que não esperávamos. Em vez de anúncios tradicionais, queremos, como marca, sair do caminho e apoiar um grupo diversificado de pessoas e suas diferentes produções criativas”, comenta Rob Teague, diretor criativo executivo global da Vans.

Trabalho de marcenaria do coletivo Start From Zero. Trabalho de marcenaria do coletivo Start From Zero.

As campanhas da marca, que costumam destacar a expressão criativa através de seus produtos, e de encorajar o ‘faça você mesmo’, ganhou uma nova roupagem desta vez. “Em vez de criar um anúncio que fala sobre a criatividade, quisemos usar essa campanha como um veículo para mostrar a auto expressão criativa de maneira pura, verdadeira e em todas as suas formas. Então, simplesmente permitimos que a nossa família de artistas ao redor do mundo criasse coisas”, afirma Teague.

Para conhecer mais sobre os projetos, estes estarão o ano inteiro disponíveis no site da Vans. Além do desdobramento digital, a marca prevê uma exposição física da campanha na Vans Store Ipanema, conforme melhoria do cenário da pandemia.