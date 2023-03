A IWC reinventa o design icônico de Gérald Genta com o novo Ingenieur

A IWC Schaffhausen resgatou um modelo clássico como principal lançamento do ano. O Ingenieur Automatic 40 é o destaque da manufatura que pertence ao grupo Richemont no salão Watches & Wonders deste ano, que acontece entre 27 de março e 2 de abril, em Genebra, na Suíça.

O modelo de movimento automático reflete os códigos estéticos arrojados do Ingenieur SL de Gérald Genta, referência 1832, da década de 1970, ao mesmo tempo em que atende aos atuais padrões de ergonomia, acabamento e tecnologia.

A coleção engloba três versões em aço inoxidável e uma em titânio. O Ingenieur Automatic 40 é alimentado pelo calibre 32111 fabricado pela IWC com uma reserva de marcha de 120 horas. Todos os novos modelos apresentam caixas internas de ferro macio para proteger os movimentos dos campos magnéticos e são resistentes à água até 100 metros.

Tecnologia até no nome

Na década de 1970, a IWC Schaffhausen contratou o renomado designer de relógios Gérald Gent, para redesenhar o Ingenieur. O modelo foi lançado originalmente em 1955. Com o primeiro movimento automático desenvolvido em Schaffhausen e uma caixa interna de ferro macio para proteção do campo magnético, o relógio marcou um marco técnico para a IWC.

A tecnologia está presente no próprio nome Ingenieur, a palavra usada em alemão e francês para engenheiro. Com sua assinatura, Genta conseguiu dar ao modelo uma nova identidade visual altamente distinta.

O Ingenieur SL, lançado em 1976 como o destaque da coleção SL de relógios de luxo em aço da IWC, apresentava códigos estéticos arrojados para a época, como uma luneta aparafusada com cinco reentrâncias, um mostrador com um padrão único e uma pulseira H-link integrada.

Por que é modelo de colecionador?

Hoje, a criação de Gérald Genta é a favorita dos colecionadores e um dos modelos mais procurados da história da IWC. “Com o novo Ingenieur Automatic 40, o relógio esportivo em aço com pulseira integrada retorna ao nosso portfólio. Investimos muito tempo e esforço na criação de um novo modelo automático com proporções e ergonomia de caixa perfeitas, alto nível de detalhes e acabamento e equipado com tecnologia de movimento moderna”, afirma Chris Grainger-Herr, CEO da IWC Schaffhausen.

Segundo o executivo, não é todo dia que um designer tem a chance de trabalhar em um ícone como o Ingenieur SL. “Sabíamos da enorme responsabilidade que a tarefa implicava e procedemos com muita cautela. Acreditamos ter conseguido criar uma interpretação nova e contemporânea”, diz Grainger-Herr.

Uma das mudanças mais marcantes do novo modelo é a introdução de parafusos poligonais funcionais em seu aro. No Ingenieur Automatic 40, cinco parafusos prendem a moldura à caixa. Apliques com luminescência no mostrador também garantem fácil legibilidade, mesmo à noite.

A caixa, o bisel e a pulseira têm um acabamento elaborado, uma combinação de superfícies polidas e acetinadas. As partes superiores da pulseira contêm elos fechados sem pinos. A integração de um fecho dobrável de borboleta com acabamento refinado destaca a beleza e a finura da pulseira H-link. Além disso, uma proteção de coroa ressalta o caráter esportivo do relógio.

Três versões em aço e uma em titânio

Seguindo a tradição do Ingenieur, uma caixa interna de ferro macio protege eficientemente o movimento dos efeitos dos campos magnéticos em sua precisão. A caixa é resistente à água até 100 metros, tornando o Ingenieur Automatic 40 um relógio esportivo versátil.

O Ingenieur Automatic 40 está disponível em três referências em aço inoxidável:

Ingenieur Automatic 40, ref. IW328901: caixa em aço inoxidável, mostrador preto, ponteiros e apliques banhados a ródio, bracelete em aço inoxidável integrado com fecho de báscula tipo borboleta.

Ingenieur Automatic 40, ref. IW328902: caixa em aço inoxidável, mostrador prateado, ponteiros e apliques banhados a ródio, bracelete integrada em aço inoxidável com fecho de báscula tipo borboleta.

Ingenieur Automatic 40, ref. IW328903: caixa em aço inoxidável, mostrador aqua, ponteiros e apliques banhados a ródio, pulseira integrada em aço inoxidável com elos centrais polidos e fecho dobrável tipo borboleta

A IWC também está lançando uma versão do Ingenieur Automatic 40 em titânio, material cerca de um terço mais leve que o aço. Outras características do titânio são a compatibilidade com a pele e as propriedades antialérgicas.

A IWC foi pioneira em titânio na indústria relojoeira na década de 1980. O mostrador cinza, assim como os ponteiros e apliques pretos, acentuam ainda mais o característico visual cinza fosco do material.

Todos os novos modelos Ingenieur Automatic 40 estão disponíveis em boutiques selecionadas da IWC. Além disso, podem ser incluídos no programa de cuidados My IWC, com uma extensão de seis anos para a garantia limitada internacional padrão de dois anos.

o jornalista viajou a convite do Watches & Wonders

