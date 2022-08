Titanic nas profundezas: Top Gun – Maverick ultrapassa o clássico em bilheteria nos Estados Unidos

O retorno de Tom Cruise como Maverick no último filme do Top Gun tem quebrado recordes desde a estreia de lançamento. Para ter ideia, o filme estourou nas bilheterias americanas e se consagrou como a sétima maior dos Estados Unidos — à frente de Titanic e Jurassic World.

Ao todo, desde a estreia, o filme arrecadou US$ 662,5 milhões nos EUA, em 27 de maio. Titanic, 25 anos atrás, alcançou a marca dos US$ 659 milhões. O próximo passo é alcançar Avengers: Guerra Infinita, que alcançou US$ 678,8 milhões no país.



Globalmente, Top Gun: Maverick já faturou mais de US$ 1,35 bilhão, o que o consagra como a 13ª maior bilheteria de todos os tempos.

O top 10 hoje está composto por Star Wars: Episode VII - The Force Awakens (2015, $936.6M), Avengers: Endgame (2019, $858.3M), Spider-Man: No Way Home (2021, $804.7M), Avatar (2009, $760.5M), Black Panther (2018, $700.4M), Avengers: Infinity War (2018, $678.8M), Top Gun: Maverick (2022, $662.5M), Titanic (1997, $659.3M), Jurassic World (2015, $653.4M) e The Avengers (2012, $623.3M).



Vale destacar que ainda que Top Gun: Maverick tenha superado Titanic nas bilheterias americanas, o sucesso de Tom Cruise ainda não é páreo para "afundar" o navio no ranking global. Titanic ainda ocupa a terceira posição de maior bilheteria do mundo, com um total de US$ 2,2 bilhões.

A trama de Top Gun: Maverick

O filme, dirigido por Joseph Kosinski, é uma sequência do primeiro Top Gun (1986) e conta a história do protagonista Maverick (Tom Cruise) 30 anos após o serviço como um dos principais aviadores da Marinha. Dessa vez, a intriga principal do novo longa-metragem explora a atuação humana nas aeronaves mais recentes, em um momento cercado por tecnologia para a aviação.

No cenário global deste ano, Top Gun: Maverick atingiu o importante marco de maior bilheteria do ano até o presente momento, à frente de Jurassic World: Domínio e Doutor Estranho no Multiverso da Loucura.

