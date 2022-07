Chevrolet terá Bolt e mais três elétricos para o Brasil

Esqueça a imagem de carros americanos beberrões: a Chevrolet anunciou novos modelos elétricos – inclusive para o Brasil. E a primeira novidade chegará ainda neste ano, o Bolt UV, que foi atualizado e será vendido neste terceiro trimestre com 203 cv de potência e 416 km de autonomia (que dá para ir de São Paulo a Curitiba). Na pré-venda, de 2021, custava 317 mil reais, mas o preço não foi revelado.

É verdade que os primeiros passos da marca rumo à eletrificação no país começaram lá atrás, há três anos, quando a primeira versão do Bolt chegou às ruas. Só que esse lançamento serviu quase para os testes de aceitação de mercado, ainda que tenha liderado a categoria no primeiro semestre de 2021, com 200 unidades vendidas em seis meses. Desta vez, o plano é mais ousado e tem quatro modelos.

Ainda na categoria “de entrada” de elétricos, a Chevrolet trará o Bolt EUV – espécie de SUV derivado do Bolt – já em 2023. Entre as vantagens, a novidade ganha mais espaço comparado ao hatch e mais autonomia: 450 km de capacidade sem precisar recarregar. E, caso a previsão se confirme, o elétrico chegará às concessionárias dois anos após o início das vendas nos Estados Unidos, onde é produzido.

Essa eletrificação também marca o retorno da veterana Blazer, que manteve apenas o nome igual ao SUV vendido no Brasil nas últimas décadas. Tanto que a proposta desse utilitário será esportividade, com 560 cv de potência e capacidade para acelerar de 0 a 100 km/h em menos de 4 segundos. Além da autonomia de 560 km, nos carregadores rápidos, bastam 10 minutos para garantir mais 130 km.

Também foi confirmado o recém-revelado Equinox EV, até então mantido em segredo, com desenho inspirado em carros-conceito futurista. Ainda não foram confirmados posicionamento na marca e os preços (mesmo para os Estados Unidos), mas a previsão é de que a novidade encare o Tesla Model Y como principais rival. Já a autonomia, que continua sob o sigilo da marca, deverá superar os 400 km.

